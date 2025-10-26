Lovitură pentru FCSB în meciul cu UTA. Juri Cisotti, înlocuit după ce s-a accidentat în prima repriză - Antena Sport

FCSB a primit o lovitură în meciul cu UTA, din etapa a 14-a din Liga 1. Juri Cisotti s-a accidentat pe finalul primei reprize și a fost nevoit să părăsească terenul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Italianul a acuzat probleme la nivelul genunchiului drept după golul de 2-0 marcat de Florin Tănase, din penalty, în minutul 38.

Lovitură pentru FCSB în meciul cu UTA

Juri Cisotti s-a prăbușit pe teren și a primit îngrijiri medicale. Ulterior, el a mai evoluat câteva minute până când David Miculescu l-a înlocuit, în minutul 43.

O eventuală accidentare gravă a lui Juri Cisotti ar fi o lovitură imensă pentru FCSB, ținând cont de problemele cu care se confruntă campioana și în defensivă.

Juri Cisotti este unul dintre jucătorii de bază de la FCSB, fiind printre preferații patronului Gigi Becali. În acest sezon, italianul a bifat 23 de meciuri pentru campioană, reușind să marcheze trei goluri și să ofere cinci pase decisive.