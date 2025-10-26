Lovitură pentru FCSB în meciul cu UTA. Juri Cisotti, înlocuit după ce s-a accidentat în prima repriză - Antena Sport

FCSB a primit o lovitură în meciul cu UTA, din etapa a 14-a din Liga 1. Juri Cisotti s-a accidentat pe finalul primei reprize și a fost nevoit să părăsească terenul.
Italianul a acuzat probleme la nivelul genunchiului drept după golul de 2-0 marcat de Florin Tănase, din penalty, în minutul 38.
Lovitură pentru FCSB în meciul cu UTA
Juri Cisotti s-a prăbușit pe teren și a primit îngrijiri medicale. Ulterior, el a mai evoluat câteva minute până când David Miculescu l-a înlocuit, în minutul 43.
O eventuală accidentare gravă a lui Juri Cisotti ar fi o lovitură imensă pentru FCSB, ținând cont de problemele cu care se confruntă campioana și în defensivă.
Juri Cisotti este unul dintre jucătorii de bază de la FCSB, fiind printre preferații patronului Gigi Becali. În acest sezon, italianul a bifat 23 de meciuri pentru campioană, reușind să marcheze trei goluri și să ofere cinci pase decisive.
Echipele de start:
FCSB: Târnovanu – Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic – Lixandru, Șut – Cisotti, Tănase, Olaru – Bîrligea
Rezerve: Zima, Dâncuș, Alibec, Miculescu, Toma, Kiki, Edjouma, Politic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam
Antrenor: Elias Charalambous
UTA: Iliev – Tuțu, Paulolo, Pospielov, Padula – L. Mihai, Hrezdac – Costache, A. Roman, Tzioni – M. Coman
Rezerve: Gorcea, Benga, Olar, Alomerovic, Iacob, Dragoș, Abdallah, D. Barbu, Stolnik
Antrenor: Adrian Mihalcea
Daniel Bîrligea, două goluri într-o săptămână la FCSB
Daniel Bîrligea a marcat spectaculos în duelul dintre FCSB și UTA, din etapa a 14-a din Liga 1. Atacantul de 25 de ani a ajuns la două goluri înscrie într-o săptămână, după reușita din eșecul cu Bologna, scor 1-2, din grupa de E.
Daniel Bîrligea a punctat în minutul 14 al partidei de pe Arena Națională, cu UTA. Atacantul naționalei a șutat superb, cu stângul, din marginea careului, șut la care portarul Iliev nu a avut nicio șansă.
Daniel Bîrligea a ajuns la trei goluri marcate în acest sezon de Liga 1. Atacantul a mai punctat în partidele cu Rapid și Botoșani. El a mai înscris alte trei goluri în preliminariile Europa League, în meciul tur cu Drita (dublă) și în returul cu Aberdeen. Vârful campioanei și-a trecut în cont și patru pase decisive, în toate competițiile.
- Daniel Bîrligea, două goluri într-o săptămână la FCSB. Reușită de senzație în meciul cu UTA
- Neluțu Varga s-a decis după primul meci al CFR-ului de la plecarea lui Mandorlini. Ce face cu postul de antrenor
- FCSB – UTA 2-0. Bîrligea și Tănase au marcat. Portarul arădenilor a fost eliminat
- Surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu UTA. Gigi Becali nu s-a ținut de cuvânt
- “Ce se întâmplă cu Baiaram?”. Răspunsul dat pe loc de Mirel Rădoi, după Metaloglobus – Universitatea Craiova