Lovitură pentru FCSB: încă un titular ratează meciul cu Oțelul. Cum ar putea arăta echipa de start - Antena Sport

FCSB a mai primit o lovitură, înaintea meciului cu Oțelul, din etapa a 26-a din Liga 1. După Juri Cisotti și Daniel Graovac, nici Siyabonga Ngezana nu va fi apt pentru duelul de la Galați.

Fundașul sud-african era anunțat titular în meciul de runda trecută cu Botoșani, câștigat de FCSB cu 2-1. Ngezana a fost însă înlocuit pe ultima sută de metri de Daniel Graovac.

Lovitură pentru FCSB: Siyabonga Ngezana ratează meciul cu Oțelul

Siyabonga Ngezana nu a făcut deplasarea la Galați, alături de restul lotului FCSB-ului, notează golazo.ro. Fundașul central al campioanei a acuzat în continuare dureri la nivelul genunchiului.

Ngezana este așteptat să efectueze un RMN, pentru a se stabili exact cât de gravă este accidentarea suferită: „Ngezana a spus la încălzire că simte o durere în zona genunchiului şi nu este la 100%”, spunea Mihai Stoica despre situația fundașului central, conform fanatik.ro, la o zi după victoria cu Botoșani.

FCSB va avea probleme în ceea ce privește fundașii centrali, la duelul cu Oțelul, ținând cont că Siyabonga Ngezana și Daniel Graovac nu vor putea evolua. Andre Duarte este așteptat să fie titular, urmând să facă pereche în centrul defensivei fie cu Mihai Lixandru, fie cu Joyskim Dawa.