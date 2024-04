"Lovitură pentru Şcoala de Antrenori?" Ce a putut spune Răzvan Burleanu despre Gigi Becali: "Nu are nevoie de licenţă!" - Antena Sport

„Lovitură pentru Şcoala de Antrenori?” Ce a putut spune Răzvan Burleanu despre Gigi Becali: „Nu are nevoie de licenţă!”

În același timp, trebuie să evidențiem efortul lui Mihai Stoica, profesionalismul staff-ului tehnic condus de Charalambous, un antrenor extrem de determinat și pasionat, pe care l-am întâlnit de foarte multe ori la meciuri ale naționalelor de juniori, ceea ce nu prea este specific unui antrenor de Liga 1. Toate acestea, sub o conducere perfectă a președintelui Valeriu Argăseală. Toți au pregătit această scenă pe care jucătorii au putut să strălucească.

Mihai Pintilii este un tip foarte ambițios, profesionist, cu care am o relație foarte apropiată. L-am apreciat enorm atât în cariera de jucător, mai ales că ne-am bucurat de prestațiile lui la echipa națională, dar și după ce a intrat în această nouă traiectorie profesională. Sunt sigur că va deveni un antrenor foarte bun. Am văzut că domnul Becali nu prea intervine la nivelul Academiei, deci nu prea are nevoie de o licență de juniori”, a declarat Răzvan Burleanu la o conferinţă de presă.

FCSB poate deveni matematic campioana României chiar în această săptămână. Are asigurat primul loc până la final în cazul în care o învinge pe Sepsi, iar Universitatea Craiova nu o învinge pe CFR Cluj.

Gigi Becali şi-a anunţat decizia privind revenirea lui pe stadion

Gigi Becali a hotărât să nu meargă pe stadion la meciul în care se va decerna trofeul Ligii 1. FCSB e foarte aproape să ia un nou titlu, după o pauză de 9 ani.

„(n.r: Mergeţi la meciul cu CFR-ul, să sărbătoriţi?) Nu. Eu nu sărbătoresc. Nu, tată, nu. Ştii când sărbătoresc eu? Dacă se dau 10 milioane. Eu nu sărbătoresc decât când iau bani.

Sărbătoarea aia trebuie să o facă clubul şi jucătorii care au câştigat titlul. Am jucat eu fotbal? Am luat eu medalie? Nu iau eu medalie. Eu ce sărbătoresc? Când iau banul. Dacă este Liga Campionilor, e adevărat, sărbătoresc. O să vin şi eu la fiecare meci, să mă relaxez. Că dacă intru în grupe, nu mai am emoţii, intri în grupe, ai luat banul, ce-o vrea Dumnezeu să fie”, a declarat Gigi Becali la palat. Meciul Sepsi – FCSB, din etapa a 6-a a Ligii 1, va fi miercuri, de la ora 21:45, în format LIVE TEXT pe AS.ro.

