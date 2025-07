Lovitură pentru Ștefan Târnovanu! Câte etape de suspendare a primit portarul de la FCSB după eliminarea cu Farul - Antena Sport

“Nu trebuia să ies, e vina mea, îmi asum asta. După ce am ieşit, am văzut că-mi dă galben. După i-am zis ‘ce aia vezi’, un cuvânt care nu e ok. După a zis că de ce îl înjur. Dacă el considera atât de gravă înjurătura, atunci rămâneam fără jucători în minutul 15. Eu mai mult decât ‘ce aia vezi’ nu am zis. I-am zis că-l vede Doamne Doamne. O frustrare. Nu am mai avut această reacţie.

De la începutul meciului ne-a ciugulit. La început, nu vede faultul asupra lui Cisotti. E vina mea că am avut asemenea reacţie, dar suntem oameni, nu poţi…e vina mea, îmi cer scuze, dar maniera de arbitraj nu a fost ok deloc. Nu cred că e ok să arbitrezi aşa, dai două penalty-uri, după la VAR nu au fost. Trebuia să ne arbitrăm singuri şi după vedeam la VAR.

Vom fi mult mai bine. Nu contează ce avem după, trebuie să ne calificăm în turul trei. Eu unul, mă voi duce acasă, o să vorbesc cu familia, să mă liniştesc. Suntem încrezători, trebuie să ne calificăm”, a declarat Ştefan Târnovanu, conform digisport.ro.