Lovitură pentru U Cluj în lupta la titlu. Cât va lipsi golgheterul Jovo Lukic, după accidentarea suferită la încălzire

U Cluj a primit o lovitură în lupta la titlu din Liga 1. Jovo Lukic (27 de ani) s-a accidentat la încălzire înaintea partidei cu CFR Cluj, pierdută de trupa lui Cristiano Bergodi cu scorul de 0-1.

Jovo Lukic a fost înlocuit în primul 11 cu Andrei Gheorghiţă. După accidentarea suferită, atacantul bosniac a efectuat un RMN pentru a se stabili exact cât de gravă este problema cu care se confruntă.

Lovitură pentru U Cluj: cât lipseşte Jovo Lukic

Rezultatele RMN-ului nu sunt unele îmbucurătoare pentru U Cluj. Jovo Lukic are o problemă musculară, notează gsp.ro, motiv pentru care va rata următoarele două meciuri. Bosniacul urmează să nu fie apt pentru duelurile cu FC Argeş şi Rapid, ambele de pe teren propriu, ale clujenilor.

Membrii staff-ului medical de la U Cluj se tem chiar de faptul că Jovo Lukic ar putea să nu mai joace deloc până la finalul sezonului. Aceştia speră, totuşi, ca golgheterul Ligii 1 să fie recuperat la timp pentru “dubla” cu Universitatea Craiova.

U Cluj îi va înfrunta pe olteni pe 13 mai, la Sibiu, în finala Cupei României. Ulterior, la finalul săptămânii respective, cele două se vor duela şi în penultima etapă de play-off.