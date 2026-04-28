Lovitură pentru U Cluj în lupta la titlu. Cât va lipsi golgheterul Jovo Lukic, după accidentarea suferită la încălzire

U Cluj a primit o lovitură în lupta la titlu din Liga 1. Jovo Lukic (27 de ani) s-a accidentat la încălzire înaintea partidei cu CFR Cluj, pierdută de trupa lui Cristiano Bergodi cu scorul de 0-1.
Jovo Lukic a fost înlocuit în primul 11 cu Andrei Gheorghiţă. După accidentarea suferită, atacantul bosniac a efectuat un RMN pentru a se stabili exact cât de gravă este problema cu care se confruntă.
Lovitură pentru U Cluj: cât lipseşte Jovo Lukic
Rezultatele RMN-ului nu sunt unele îmbucurătoare pentru U Cluj. Jovo Lukic are o problemă musculară, notează gsp.ro, motiv pentru care va rata următoarele două meciuri. Bosniacul urmează să nu fie apt pentru duelurile cu FC Argeş şi Rapid, ambele de pe teren propriu, ale clujenilor.
Membrii staff-ului medical de la U Cluj se tem chiar de faptul că Jovo Lukic ar putea să nu mai joace deloc până la finalul sezonului. Aceştia speră, totuşi, ca golgheterul Ligii 1 să fie recuperat la timp pentru “dubla” cu Universitatea Craiova.
U Cluj îi va înfrunta pe olteni pe 13 mai, la Sibiu, în finala Cupei României. Ulterior, la finalul săptămânii respective, cele două se vor duela şi în penultima etapă de play-off.
U Cluj este la trei puncte distanţă de liderul Universitatea Craiova, iar confruntarea de la jumătatea lunii mai, de pe finalul play-off-ului, ar putea fi una decisivă în lupta la titlu.
Jovo Lukic a avut un sezon de vis la U Cluj, reuşind să marcheze 20 de goluri în cele 36 de meciuri bifate în toate competiţiile. Atacantul, care a oferit şi trei pase decisive, şi-a prelungit contractul cu echipa în acest sezon, semnând o înţelegere valabilă până în 2028.
Cristiano Bergodi a primit, astfel, o lovitură de proporţii. Antrenorul trebuie să găsească o soluţie pentru a-l înlocui pe Jovo Lukic, după cele două înfrângeri la rând suferite în play-off, cu Dinamo şi CFR Cluj.
- Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul”
- Gigi Becali s-a întâlnit cu Marius Şumudică. Patronul FCSB-ului l-a oprit în trafic pe antrenor: “O singură chestie mi-a zis”
- “Gigi a spus clar”. Jucătorul care e OUT de la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica
- Cristi Manea, uluit de ce a putut să spună Daniel Paraschiv: “Nu ştiu de ce s-a ajuns în situaţia asta”
- Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile”