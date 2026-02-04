Sorana Cîrstea, calificare fulgerătoare în sferturile Transylvania Open! Românca a pierdut un singur game - Antena Sport

Sorana Cîrstea, ultima jucătoare a României rămasă în competiție la Transylvania Open, a obținut o calificare fulgerătoare în faza sferturilor de finală la Cluj-Napoca.

Sportiva clasată pe locul 36 în ierarhia mondială s-a distrat în disputa cu slovena Tamara Zidansek, ocupanta locului 153 mondial. Peste cineva va da în următoarea fază a competiției.

Sorana Cîrstea, succes clar contra Tamarei Zidansek

Sorana Cîrstea se află într-o formă de zile mari la turneul Transylvania Open, acolo unde a obținut calificarea în faza sferturilor de finală, după un meci fantastic.

Aflată la ultimul sezon din carieră în circuitul WTA, jucătoarea noastră a învins-o în mod clar pe Tamara Zidansek (153 WTA), în două seturi, scor 6-1, 6-0, la capătul unui meci ce a durat doar 54 de minute.

Singura reprezentantă a României rămasă în competiție o va întâlni în faza sferturilor de finală pe Anastasia Potapova, locul 58 mondial, cea care a trecut în optimi de Anastasia Zakharova (107 WTA), scor 1-6, 6-4, 6-3.