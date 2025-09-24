Lupescu le-a dat o veste proastă "câinilor" în privinţa noului stadion Dinamo: "Ce am semnat nu mai e valabil" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 24 septembrie 2025, 18:44

Ionuţ Lupescu, în timpul unui interviu / AS.ro

Ionuţ Lupescu (56 de ani), preşedinte de onoare al lui CS Dinamo, le-a dat o veste proastă jucătorilor şi fanilor “câinilor” în privinţa noului stadion de pe Şoseaua Ştefan cel Mare.

Lupescu a transmis clar că actele semnate până acum nu mai sunt valabile, dar el speră că stadionul va fi construit, în cele din urmă.

Ionuţ Lupescu: “S-a schimbat conducerea şi ce am semnat nu mai e valabil”

“Am fost numit președinte de onoare. Am încercat împreună cu conducerea și Ministerul să semnăm toate actele pentru noul stadion. Din păcate, s-a schimbat conducerea și ce am semnat nu mai este valabil.

S-au cerut alte lucruri. S-au găsit soluții la ședințe, iar acum așteptăm de la CNI să dea avizul de demolare. Suntem aproape să primim avizul și pentru construire. Toate actele sunt la CNI. CNI trebuie să dea ordinul de demolare. Asta e România.

Totuși, am încredere că datorită ajutorului Ministerului de Interne vom da drumul la treabă. Nu este vorba doar de un stadion, vor fi 7-8 sporturi olimpice care vor avea locuri de antrenament. Este o arenă multifuncțională”, a declarat Ionuţ Lupescu, potrivit digisport.ro.

Noul stadion al lui Dinamo ar necesita o investiţie de circa 117 milioane de euro, care ar fi acoperită şi din fondurile europene. Arena ar urma să aibă o parcare de 200 de locuri, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi. Stadionul ar urma să aibă 4 vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori.

Pentru spectatorii VIP vor fi amenajate 12 loje. Minimum 400 de metri pătraţi vor fi destinaţi spaţiului de ospitalitate şi restaurantului.

CS Dinamo este pe locul 17 în Liga 2, cu 6 puncte după 7 meciuri disputate în acest sezon. Echipa Dinamo din prima ligă este pe locul 3 în Liga 1, cu 19 puncte după 10 meciuri. Dinamo a ratat şansa de a urca pe locul 2, terminând doar la egalitate, 1-1, cu Farul în ultima etapă. “Câinii” sunt la egalitate de puncte cu formaţia aflată pe locul 2, FC Botoşani.

