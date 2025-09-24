Lupescu le-a dat o veste proastă "câinilor" în privinţa noului stadion Dinamo: "Ce am semnat nu mai e valabil" - Antena Sport

Ionuţ Lupescu (56 de ani), preşedinte de onoare al lui CS Dinamo, le-a dat o veste proastă jucătorilor şi fanilor “câinilor” în privinţa noului stadion de pe Şoseaua Ştefan cel Mare.

Lupescu a transmis clar că actele semnate până acum nu mai sunt valabile, dar el speră că stadionul va fi construit, în cele din urmă.

Ionuţ Lupescu: “S-a schimbat conducerea şi ce am semnat nu mai e valabil”

“Am fost numit președinte de onoare. Am încercat împreună cu conducerea și Ministerul să semnăm toate actele pentru noul stadion. Din păcate, s-a schimbat conducerea și ce am semnat nu mai este valabil.

S-au cerut alte lucruri. S-au găsit soluții la ședințe, iar acum așteptăm de la CNI să dea avizul de demolare. Suntem aproape să primim avizul și pentru construire. Toate actele sunt la CNI. CNI trebuie să dea ordinul de demolare. Asta e România.

Totuși, am încredere că datorită ajutorului Ministerului de Interne vom da drumul la treabă. Nu este vorba doar de un stadion, vor fi 7-8 sporturi olimpice care vor avea locuri de antrenament. Este o arenă multifuncțională”, a declarat Ionuţ Lupescu, potrivit digisport.ro.