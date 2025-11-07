AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 noiembrie - Antena Sport

Cele mai importante știri ale zilei de 7 noiembrie sunt pe as.ro, de la lotul anunțat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino până la scandalul petrecut la Rapid Viena, echipa lui Andrei Rațiu.
1. Lotul lui Lucescu
Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile României cu Bosnia și San Marino. Radu Drăgușin n-a fost păstrat pe listă, iar iar marele absent e Nicolae Stanciu. Partida cu San Marino se vede pe Antena 1 și AntenaPLAY.
2. Dinamo, în instanță
Dinamo a fost dată în judecată de Mihaela Numweiller, fiica lui Lică Numweiller. Echipa și o altă companie sunt acuzate că au folosit numele legendei în scop de marketing.
3. Out din primul 11
Pe as.ro vezi jucătorul pe care Gigi Becali vrea să îl scoată din primul 11 de la FCSB. “E mingea la el și o dă la adversar”, a spus patronul după meciul cu Basel.
4. Verstappen speră
Verstappen încă speră la titlul mondial, deși e la 36 de puncte în spatele liderului Norris. Olandezul pilotează în acest weekend în Marele Premiu al Braziliei. Cursa e duminică de la 19:00 pe Antena 3 și AntenaPLAY.
5. Tensiuni la Rayo
E scandal la echipa lui Andrei Rațiu, Rayo Vallecano. Antrenorul n-a fost la conferința de presă după ultimul meci și jucătorii au organizat o ședință de urgență fără el.
- AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 6 noiembrie
- AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 noiembrie
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 noiembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie