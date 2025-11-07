AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 noiembrie - Antena Sport

Mircea Lucescu, înainte de un meci / Sport Pictures

Cele mai importante știri ale zilei de 7 noiembrie sunt pe as.ro, de la lotul anunțat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino până la scandalul petrecut la Rapid Viena, echipa lui Andrei Rațiu.

1. Lotul lui Lucescu

Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile României cu Bosnia și San Marino. Radu Drăgușin n-a fost păstrat pe listă, iar iar marele absent e Nicolae Stanciu. Partida cu San Marino se vede pe Antena 1 și AntenaPLAY.

2. Dinamo, în instanță

Dinamo a fost dată în judecată de Mihaela Numweiller, fiica lui Lică Numweiller. Echipa și o altă companie sunt acuzate că au folosit numele legendei în scop de marketing.