Giovanni Becali, detalii devastatoare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A slăbit 30 de kilograme” - Antena Sport

Giovanni Becali, detalii devastatoare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A slăbit 30 de kilograme"

Liga 1 | Giovanni Becali, detalii devastatoare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A slăbit 30 de kilograme"

Giovanni Becali, detalii devastatoare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A slăbit 30 de kilograme”

Daniel Işvanca Publicat: 7 noiembrie 2025, 20:41

Giovanni Becali, detalii devastatoare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: A slăbit 30 de kilograme”

Dan Petrescu / SPORT PICTURES

Dan Petrescu a dispărut din peisajul fotbalistic după despărțirea de CFR Cluj, iar Giovanni Becali a făcut dezvăluiri cutremurătoare în ceea ce privește starea de sănătate a tehnicianului român.

Din informațiile oferite de acesta, legendarul tehnician român nu va reveni prea curând pe banca tehnică, deși a fost așteptat să revină chiar și la CFR Cluj, după ce Andrea Mandolini a fost demis.

Dan Petrescu, probleme mari de sănătate

Dan Petrescu traversează o perioadă grea și are mari probleme de sănătate. Plecat de la CFR Cluj după umilința cu suedezii de la Hacken, tehnicianul român a fost aproape de o revenire la gruparea ardeleană.

Giovanni Becali a vorbit despre situația actuală a fostului mare internațional român și a transmis că îl așteaptă cu nerăbdare să revină, sănătos, în iarbă.

„Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l chem, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos.

Dacă era sănătos accepta CFR Cluj din nou. Dar totul a depins că nu e el pregătit încă și mai important decât orice, el are bani. Situație are cât vrei, dar sănătatea e pe primul loc. Sănătatea, fetele lui”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.

