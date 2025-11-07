Giovanni Becali, detalii devastatoare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A slăbit 30 de kilograme” - Antena Sport

Dan Petrescu a dispărut din peisajul fotbalistic după despărțirea de CFR Cluj, iar Giovanni Becali a făcut dezvăluiri cutremurătoare în ceea ce privește starea de sănătate a tehnicianului român.

Din informațiile oferite de acesta, legendarul tehnician român nu va reveni prea curând pe banca tehnică, deși a fost așteptat să revină chiar și la CFR Cluj, după ce Andrea Mandolini a fost demis.

Dan Petrescu, probleme mari de sănătate

Dan Petrescu traversează o perioadă grea și are mari probleme de sănătate. Plecat de la CFR Cluj după umilința cu suedezii de la Hacken, tehnicianul român a fost aproape de o revenire la gruparea ardeleană.

Giovanni Becali a vorbit despre situația actuală a fostului mare internațional român și a transmis că îl așteaptă cu nerăbdare să revină, sănătos, în iarbă.

„Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l chem, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos.