Când își va afla România adversara de la barajul pentru World Cup 2026. FIFA a stabilit data tragerii la sorți - Antena Sport

FIFA a stabilit data tragerii la sorți pentru barajele de World Cup 2026. România își va afla adversara pe 20 noiembrie, la Zurich, după disputarea ultimelor meciuri din grupa preliminară.

Pe 15 noiembrie, România se va deplasa în Bosnia pentru partida crucială în vederea ocupării locului secund în grupa de calificare. Trei zile mai târziu, pe Arena Națională, „tricolorii” se vor duela cu San Marino, meciul urmând să fie în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Când își va afla România adversara de la barajul pentru World Cup 2026

Cu o săptămână înaintea partidei României cu Bosnia, FIFA a anunțat că pe 20 noiembrie va avea loc tragerea la sorți pentru barajul de calificare la World Cup 2026.

Dacă va prinde locul secund în grupa preliminară, atunci România ar urma să înfrunte un adversar mai accesibil, din urna a treia, în care în prezent se află Cehia, Slovacia, Albania și Kosovo. Totodată, un alt avantaj pentru clasarea pe locul doi ar fi și faptul că „tricolorii” ar urma să dispute partida din semifinalele barajului pe teren propriu.

Dacă România nu se va clasa pe locul doi în grupă, tot va avea asigurată prezența la barajul pentru World Cup 2026. Totuși, „tricolorii” nu vor mai juca acasă primul meci și vor întâlni adversare mult mai bine cotate, din prima urnă, în care în prezent se află Italia, Ucraina, Turcia și Țara Galilor.