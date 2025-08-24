"Mă doare!" Alex Chipciu a criticat jocul lui U Cluj după înfrângerea cu Dinamo: "De asta îmi pare rău" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 24 august 2025, 0:27

Alex Chipciu, în timpul unui meci / Profimedia

Alex Chipciu nu s-a ferit să îşi exprime nemulţumirile după U Cluj – Dinamo 0-1. Alex Pop a marcat în minutul 89 şi a adus cele trei puncte “câinilor”, într-un meci care părea că se îndreaptă către un rezultat de egalitate.

Pe Alex Chipciu însă, nu neapărat rezultatul l-a deranjat în meciul de sâmbătă seară, ci modul în care echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a jucat contra lui Dinamo.

Alex Chipciu, după U Cluj – Dinamo 0-1: “Nu e stilul care ne defeineşte”

Chipciu nu este fanul echipelor care “bubuie” mingile şi vrea ca U Cluj să arate precum în partidele cu Universitatea Craiova sau Petrolul, când lucrurile arătau mai bine:

“Nu asta antrenăm. Asta mă deranjează mai mult decât rezultatul. Cumva am crezut la un moment dat că nu o să ne mai dea gol. Nu au fost ocazii, a fost un meci strâns, echilibrat. Numai că fotbalul, la fel cum ne-a răsplătit anul trecut pe fondul unui joc bun, când te mulțumești cu puțin primești și goluri în ultimele minute și după îți pare rău.

Mie de asta îmi pare rău. Să bubuim toate mingile astea și să jucăm fotbalul ăsta urât mă doare mai mult decât înfrângerea. Campionatul e lung, dar am arătat bine în unele meciuri. Prima repriză la Craiova, cu Petrolul, cu Sibiu.

Dar e clar că nu e stilul care ne definește pe noi și ne-a definit anul trecut. E greu. S-au schimbat mulți jucători. Niciodată nu am jucat cu o linie de fund 90 de minute. E greu și lipsa asta de personalitate mă dezarmează. Cam astea sunt reperele după meciul ăsta”, a declarat Alex Chipciu, la digisport.ro.

U Cluj – Dinamo 0-1

Echipa bucureşteană Dinamo a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a şaptea din Superligă.

Prima repriză a fost una fără multe faze de poartă. Chirilă a respins şutul lui Opruţ, din minutul 26, iar Nistor a trimis pe lângă poartă, în minutul 38. În partea a doua Chipciu a şutat şi el periculos, dar Epassy a respins în corner.

Dinamo a înscris prin Rareş Pop, în minutul 82, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Însă oaspeţii au căutat golul în continuare şi Alexandru Pop a înscris în minutul 89, printre picioarele portarului Chirilă. Dinamo s-a impus cu 1-0, bifează a treia victorie stagională şi, cu 12 puncte, ocupă locul 5 în clasament. Universitatea Cluj e pe 8, cu 9 puncte.

