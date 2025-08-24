"Mă doare!" Alex Chipciu a criticat jocul lui U Cluj după înfrângerea cu Dinamo: "De asta îmi pare rău" - Antena Sport

Alex Chipciu nu s-a ferit să îşi exprime nemulţumirile după U Cluj – Dinamo 0-1. Alex Pop a marcat în minutul 89 şi a adus cele trei puncte “câinilor”, într-un meci care părea că se îndreaptă către un rezultat de egalitate.

Pe Alex Chipciu însă, nu neapărat rezultatul l-a deranjat în meciul de sâmbătă seară, ci modul în care echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a jucat contra lui Dinamo.

Alex Chipciu, după U Cluj – Dinamo 0-1: “Nu e stilul care ne defeineşte”

Chipciu nu este fanul echipelor care “bubuie” mingile şi vrea ca U Cluj să arate precum în partidele cu Universitatea Craiova sau Petrolul, când lucrurile arătau mai bine:

“Nu asta antrenăm. Asta mă deranjează mai mult decât rezultatul. Cumva am crezut la un moment dat că nu o să ne mai dea gol. Nu au fost ocazii, a fost un meci strâns, echilibrat. Numai că fotbalul, la fel cum ne-a răsplătit anul trecut pe fondul unui joc bun, când te mulțumești cu puțin primești și goluri în ultimele minute și după îți pare rău.

Mie de asta îmi pare rău. Să bubuim toate mingile astea și să jucăm fotbalul ăsta urât mă doare mai mult decât înfrângerea. Campionatul e lung, dar am arătat bine în unele meciuri. Prima repriză la Craiova, cu Petrolul, cu Sibiu.