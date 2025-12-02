Ovidiu Mihăilă a anunţat ce trebuie să "repare" pentru ca România să câştige "finala" cu Ungaria de la Mondial - Antena Sport

România va întâlni Ungaria în “finala” pentru sferturile Campionatului Mondial. Primul meci din grupa principală 1 se va disputa miercuri, de la ora 19:00, şi va fi unul decisiv pentru accederea în fazele finale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ovidiu Mihăilă a analizat duelul cu maghiarele şi a anunţat ce trebuie să schimbe tricolorele la jocul lor: să nu mai cadă mental în ultimele 20 de minute ale partidelor tari, aşa cum s-a întâmplat cu Danemarca, unde timp de 40 de minute am fost egalele vicecampioanelor mondiale.

Ovidiu Mihăilă a analizat România – Ungaria

“Meciul cu Ungaria va fi o finală pentru sferturi, la fel cum a fost şi cel cu Danemarca. Va trebui să avem aceeaşi atitudine ca în meciul cu danezele. Important e că gestionăm în special partea a doua, finalurile de meciuri, care să ne păstreze pe un echilibru şi cu şanse de a câştiga meciul.

Eu cred că am avut curaj cu Danemarca, am jucat cu dezinvoltură şi aceleaşi lucruri trebuie să le arătăm şi cu Ungaria, chiar dacă nu suntem favoriţi, trebuie prin tot ceea ce construim, să ajungem să fim favoriţi în astfel de jocuri.

Trebuie să gestionăm cum trebuie starea emoţională şi trebuie să avem încredere că putem câştiga acest joc, chiar dacă la prima vedere parte foarte greu. Vom analiza azi cauzele din care nu pornim favorite. Vom încerca să compensăm prin alte lucruri care să ne ajute să jucăm de la egal la egal cu Ungaria”, a spus Mihăilă, exclusiv pentru Antena Sport.