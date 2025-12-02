Ovidiu Mihăilă a anunţat ce trebuie să "repare" pentru ca România să câştige "finala" cu Ungaria de la Mondial - Antena Sport

Închide meniul
Dan Roșu Publicat: 2 decembrie 2025, 13:09

Ovidiu Mihăilă, în timpul meciului România - Danemarca 31-39 - Sport Pictures

România va întâlni Ungaria în “finala” pentru sferturile Campionatului Mondial. Primul meci din grupa principală 1 se va disputa miercuri, de la ora 19:00, şi va fi unul decisiv pentru accederea în fazele finale.

Ovidiu Mihăilă a analizat duelul cu maghiarele şi a anunţat ce trebuie să schimbe tricolorele la jocul lor: să nu mai cadă mental în ultimele 20 de minute ale partidelor tari, aşa cum s-a întâmplat cu Danemarca, unde timp de 40 de minute am fost egalele vicecampioanelor mondiale.

Ovidiu Mihăilă a analizat România – Ungaria

“Meciul cu Ungaria va fi o finală pentru sferturi, la fel cum a fost şi cel cu Danemarca. Va trebui să avem aceeaşi atitudine ca în meciul cu danezele. Important e că gestionăm în special partea a doua, finalurile de meciuri, care să ne păstreze pe un echilibru şi cu şanse de a câştiga meciul.

Eu cred că am avut curaj cu Danemarca, am jucat cu dezinvoltură şi aceleaşi lucruri trebuie să le arătăm şi cu Ungaria, chiar dacă nu suntem favoriţi, trebuie prin tot ceea ce construim, să ajungem să fim favoriţi în astfel de jocuri.

Trebuie să gestionăm cum trebuie starea emoţională şi trebuie să avem încredere că putem câştiga acest joc, chiar dacă la prima vedere parte foarte greu. Vom analiza azi cauzele din care nu pornim favorite. Vom încerca să compensăm prin alte lucruri care să ne ajute să jucăm de la egal la egal cu Ungaria”, a spus Mihăilă, exclusiv pentru Antena Sport.

Danemarca şi Ungaria au intrat în Grupa Principală 1 cu 4 puncte, fiind favorite la calificarea în sferturile de finală. România şi Elveţia vor avea două puncte, în timp ce Japonia şi Senegal intră fără niciun punct.

Ovidiu Mihăilă: ” Se putea mai mult decât cele 40 de minute”

Naţionala României a fost învinsă luni, la Rotterdam, de reprezentativa Danemarcei, scor 39-31 (21-18), în ultimul meci din grupa preliminară A la Campionatul Mondial.

Tricolorele încheie pe locul 2 şi continuă competiţia în grupa principală I, în care vor juca în compania echipelor calificate din grupa B – Ungaria, Elveţia şi Senegal.

Ce i-a făcut pe unii medici români să lase spitalele de top din străinătate pentru RomâniaCe i-a făcut pe unii medici români să lase spitalele de top din străinătate pentru România
“A fost un moment bun, veneam după lucruri pozitive. Se putea mai mult decât cele 40 de minute în care am jucat de la egal la egal cu Danemarca, vicecampioana mondială. În ultimele 20 de minute, am intrat într-o zonă în care nu am nu am gestionat foarte bine momentele importante şi am ajuns la o diferenţă pe care nu am mai reuşit să o recuperăm.

În principiu, obiectivul acesta era, două victorii cu Japonia şi Croaţia. Dar cu fetele vorbisem să încercăm să batem Danemarca, ceea ce s-a văzut. Un eşec la 3-4 goluri diferenţă era rezultatul corect. Dar trebuie să privim cu încredere pentru jocurile viitoare, ne mai aşteaptă meciuri grele.

(n.r. – Fetele erau triste după eşecul cu Danemarca) Aşa cum le-am spus şi lor, frustrarea asta vine din interior, sunt fete puternice, care îşi propun să facă performanţă. Sper ca frustrarea acumulată ieri să se transforme într-o energie pozitivă pentru meciul de mâine, cu Ungaria”, a mai spus Mihăilă.

Programul României în grupa principală 1

  • 3 decembrie, ora 19:00 » Ungaria – România
  • 5 decembrie, ora 16:30 » România – Senegal
  • 7 decembrie, ora 19:00 » Elveția – România
