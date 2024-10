"Mă simţeam foarte rău" Adrian Petre a rupt tăcerea despre perioada petrecută la FCSB! Ce a spus despre criticile lui Gigi Becali - Antena Sport

Fost la FCSB, Farul sau Esbjerg, Adi Petre a vrut să se lase la doar 26 de ani, dar Gabi Tamas l-a convins să n-o facă şi l-a adus la Chiajna.

„Gabi a contat foarte mult şi când am semnat aici! Sper că a fost o alegere bună să revin”, a spus Adi Petre pentru AntenaSport.

La Chiajna, Adi Petre visează să redevină golgheterul de la tineret şi să fie chemat de Mircea Lucescu la naţională. „Mă mai gândesc. Atât timp cât sunt sănătos şi am rezultate, de ce nu?! Asta îmi doresc, să fiu sănătos şi rezultatele or să vină după. O iau pas cu pas pentru ca sunt destul de tânăr şi am destul timp să ajung şi la naţională”, declara Adi Petre pentru AntenaSport.

Adi Petre a prins semifinalele EURO U21 din 2019

Cu România U21, el a prins semifinalele Europeanului din Italia alături de Ianis Hagi, Coman, Răzvan Marin sau Puşcaş.

Adrian Petre a jucat 18 partide pentru naţionala U21 a României. El a marcat 5 goluri pentru „tricolorii” U21. Petre a bifat mai multe echipe în ultimii ani, în încercarea de a reveni la forma din anii 2019-2020, atunci când valora circa 1.5 milioane de euro.

La 4 luni după ce plătea 800.000 de euro pentru a-l transfera, Gigi Becali decidea să îl împrumute pe Adrian Petre la Cosenza, pentru doar 50.000 de euro. Petre nu a convins nici la echipa italiană, iar după revenirea în ţară a fost cedat gratis de Becali la UTA.

Gică Hagi l-a luat ulterior la Farul, iar după o lungă perioadă de regres cota lui Petre a crescut. El valora la momentul plecării la Levadiakos, în Grecia, 800.000 de euro.