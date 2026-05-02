“Mă «urmărește»”. Andrei Nicolescu, discurs critic la adresa CCA după delegarea de la Univ. Craiova – Dinamo

Andrei Nicolescu a fost invitat în cadrul unei emisiuni sâmbătă seara și a vorbit despre partida pe care Dinamo urmează să o dispute în play-off, cea contra Universității Craiova. Președintele alb-roșiilor s-a arătat îngrijorat și nemulțumit cu privire la o delegare făcută de CCA la partida de pe Ion Oblemenco, mai exact cea a lui Cătălin Popa în camera VAR.

Andrei Nicolescu și Dinamo își continuă “războiul” cu arbitrul Cătălin Popa după faza controversată petrecută la partida din prima etapă a play-off-ului dintre alb-roșii și Rapid. Atunci, la scorul de 2-1 pentru “câini”, giuleștenii au restabilit egalitatea prin Petrila după o fază la care jucătorii lui Kopic au cerut fault la o intervenție a lui Borza asupra lui Musi.

Nicolescu, sceptic după ce Cătălin Popa a fost delegat în camera VAR la Universitatea Craiova – Dinamo

Cătălin Popa, aflat în camera VAR, nu l-a chemat pe Istvan Kovacs să revadă faza la monitor, iar Nicolescu a anunțat că va cere la CCA recuzarea celor doi arbitri. La șase etape distanță, forul lui Kyros Vassaras l-a delegat pe Popa tot în camera VAR la Univ. Craiova – Dinamo.

Nicolescu a ținut să vorbească despre acest lucru și a dezvăluit că speră că nu va mai avea motive de discuție după partida din Bănie. În plus, oficialul “câinilor” a criticat CCA pentru modul în care a gestionat cererea clubului său de recuzare a lui Popa. Kovacs, celălalt arbitru aflat în schemă, nu a mai fost delegat la meciurile lui Dinamo de la acea partidă cu Rapid.

“Noi l-am recuzat pe Popa după meciul din Giulești, din play-off. E primul meci al nostru la care este delegat, de atunci. Sper să nu fie o problemă, sper că și dânsul își va asuma responsabilitatea asta și nu va crea nicio discuție și va reuși cumva să vadă ceea ce e de văzut la camera VAR.