“Mă «urmărește»”. Andrei Nicolescu, discurs critic la adresa CCA după delegarea de la Univ. Craiova – Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 2 mai 2026, 21:02

Andrei Nicolescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Andrei Nicolescu a fost invitat în cadrul unei emisiuni sâmbătă seara și a vorbit despre partida pe care Dinamo urmează să o dispute în play-off, cea contra Universității Craiova. Președintele alb-roșiilor s-a arătat îngrijorat și nemulțumit cu privire la o delegare făcută de CCA la partida de pe Ion Oblemenco, mai exact cea a lui Cătălin Popa în camera VAR.

Andrei Nicolescu și Dinamo își continuă “războiul” cu arbitrul Cătălin Popa după faza controversată petrecută la partida din prima etapă a play-off-ului dintre alb-roșii și Rapid. Atunci, la scorul de 2-1 pentru “câini”, giuleștenii au restabilit egalitatea prin Petrila după o fază la care jucătorii lui Kopic au cerut fault la o intervenție a lui Borza asupra lui Musi.

Nicolescu, sceptic după ce Cătălin Popa a fost delegat în camera VAR la Universitatea Craiova – Dinamo

Cătălin Popa, aflat în camera VAR, nu l-a chemat pe Istvan Kovacs să revadă faza la monitor, iar Nicolescu a anunțat că va cere la CCA recuzarea celor doi arbitri. La șase etape distanță, forul lui Kyros Vassaras l-a delegat pe Popa tot în camera VAR la Univ. Craiova – Dinamo.

Nicolescu a ținut să vorbească despre acest lucru și a dezvăluit că speră că nu va mai avea motive de discuție după partida din Bănie. În plus, oficialul “câinilor” a criticat CCA pentru modul în care a gestionat cererea clubului său de recuzare a lui Popa. Kovacs, celălalt arbitru aflat în schemă, nu a mai fost delegat la meciurile lui Dinamo de la acea partidă cu Rapid.

Noi l-am recuzat pe Popa după meciul din Giulești, din play-off. E primul meci al nostru la care este delegat, de atunci. Sper să nu fie o problemă, sper că și dânsul își va asuma responsabilitatea asta și nu va crea nicio discuție și va reuși cumva să vadă ceea ce e de văzut la camera VAR.

Pe mine mă «urmărește» în ultimul timp camera VAR și ce se întâmplă acolo. Calitatea suportului pe care arbitrul de centru ar trebui să-l primească din camera VAR, cel puțin în jocurile cu Dinamo, lasă de dorit. Recuzarea a fost oficială, dar nu e o chestiune la care se judecă, procedural, ca să avem un răspuns și să ni se spună întemeiat, neîntemeiat.

Eu am cerut asta ca să nu creeze suspiciuni, nu acuz că ar avea cineva intenție. Dacă se întâmplă iar ceva, vă dați seama că se va inflama iar subiectul. O văd ca pe o decizie care confirmă opacitatea CCA și ca pe încă o problemă legată de transparență și modul în care se pot asuma anumite decizii acolo.

În cadrul Comisiei e nevoie de mai multă deschidere, de reguli care să stabilească pentru toate cluburile cum se va interpreta, cum se va răspunde. Nu avem această claritate, despre cum își asumă CCA delegările, cum sunt validate sau invalidate greșelile de arbitraj“, a spus președintele lui Dinamo, potrivit primasport.ro.

Partida dintre Univ. Craiova și Dinamo va avea loc duminică de la ora 21:00 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

