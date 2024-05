Marian Iancu e de părere că, după Daniel Niculae, trebuie să plece şi o altă persoană din conducerea Rapidului: "Să dispară" - Antena Sport

Eu le-am văzut de atunci, pentru că nu erau investiţii. Se ocupau de echipă Angelescu şi Niculae. Eu mă mir că doar Niculae este ţapul ispăşitor.

Eu mărturisesc că nu l-am agreat pe Niculae pentru că nu avea experienţă. Dar Angelescu este la fel de culpabil. Dacă dispare Niculae, trebuie să dispară şi Angelescu.

Şucu şi-a asumat poziţia de investitor din iarnă, atunci când a început să investească serios, completând echipa.

A investit doar în partea ofensivă, uitând ce se întâmplă în centrul apărării, uitând că stau într-un singur portar.

Au fost greşeli, după greşeli, după greşeli, pe care eu le-am anticipat de atunci.

Nu am încredere în tinerii care au apărut în conducerea Rapidului. Nu sunt compatibili cu obiectivul de a câştiga campionatul. Dacă aş fi în locul domnului Şucu, aş coborî un pic nivelul aşteptărilor doar la participarea în cupele europene la anul. (n.r:: despre Victor Angelescu) Ar trebui să iasă din prim-planul administrativ, pentru că şi-a dovedit neputinţa. Mai ales că greul investiţional îl duce Şucu, Angelescu e minoritar", a declarat Marian Iancu la digisport.ro. „De ce antrenor are nevoie Rapid?" Bogdan Lobonţ, reacţie sinceră după Sepsi – Rapid 3-2. Ce a spus despre Mircea Lucescu Bogdan Lobonţ a avut o primă reacţie după meciul Sepsi – Rapid, scor 3-2, din penultima etapă a play-off-ului. Antrenorul interimar al giuleştenilor a vorbit despre criza uriaşă de la echipă. Alb-vişiniii au pierdut şi la Sfântu Gheorghe şi nu mai pot evita clasarea pe locul 6. Rapid a condus la Sfântu Gheorghe după golul marcat de Petrila, în minutul 17. Până la pauză, gazdele au marcat de trei ori. Debeljuh a reuşit „dubla", iar Alimi a înscris în minutul 45+1. Coşmarul alb-vişiniilor a continuat în repriza secundă. Golgheterul Albion Rrahmani a ratat un penalty. Burmaz a redus din diferenţă, dar Rapid nu a putut să obţină vreun punct. Echipa lui Dan Şucu rămâne cu un singur punct obţinut în play-off. Lobonţ aşteaptă finalul sezonului pentru a i se decide viitorul. A vorbit şi despre zvonurile că în locul lui ar putea veni Mircea Lucescu sau Martin O'Neill. „Nu e prea bună, scenariul se repetă şi ăsta nu e un lucru bun. Atât cu Universitatea Craiova, la CFR la fel, astă seară la fel. Din păcate suferim şi din punct de vedere tehnic, la ultima fază, la finalizare. Nu rămâne decât să muncim în continuare. Nici nu mai ştiu câte goluri trebuie să marcăm în deplasare ca să câştigăm. Responsabilitatea e a mea! Ştiu ce e în sufletul lui Rrahmani, ştiu ce e în sufletul unui jucător care ratează într-un moment cheie al meciului un penalty. „Cu siguranţă dacă vine nea Mircea Lucescu va aduce un plus de valoare" Este foarte mult de lucrat. Ofensiv jucăm bine, ajungem bine în faţa porţii, ducem bine mingea în ultima treime, dar suferim pe faza defensivă. Ştim ce avem de lucrat.

(Ce e de făcut în această vară?) Clubul ştie foarte bine ceea ce e de făcut. Cu siguranţă o să facă. Am avut dialog tot timpul, cu siguranţă o să facă. Rapid merită mult mai mult.

(Reporter: Se vorbeşte despre Mircea Lucescu, Şumudică, de un antrenor străin… de ce antrenor are nevoie Rapid?) Cu siguranţă dacă vine nea Mircea Lucescu va aduce un plus de valoare, aduce principii sănătoase, acesta este drumul. Asta încercăm şi noi, ce am acumulat în Olanda, Italia. Nu poţi să construieşti totul peste noapte, e nevoie de răbdare”, a declarat Bogdan Lobonţ la digisport.ro.

