Mario Camora a spus adevărul. Ce mesaj a primit din partea arbitrului, după golul lui Cordea - Antena Sport

Mario Camora a spus adevărul. Ce mesaj a primit din partea arbitrului, după golul lui Cordea

Daniel Işvanca Publicat: 9 noiembrie 2025, 17:03

Mario Camora, CFR Cluj / SPORT PICTURES

CFR Cluj a pus punct duminică seriei de trei înfrângeri consecutive în Liga 1. La debutul lui Daniel Pancu pe banca ardelenilor, gruparea din Gruia s-a impus la limită la Clinceni, scor 1-0 cu Unirea Slobozia.

Jocul oaspeților nu a convins, iar unicul gol al partidei a fost înscris înainte de pauză de Andrei Cordea, după o fază destul de controversată, analizată în camera VAR.

Mario Camora rămâne cu picioarele pe pământ, după 1-0 cu Slobozia: „Trebuie să rămânem precauți”

Daniel Pancu a debutat cu victorie pe banca celor de la CFR Cluj, iar formația ardeleană a ajuns la cota 16 în Liga 1, acesta fiind abia al treilea succes din actualul sezon.

Imediat după meci, Mario Camora a tras concluziile cu privire la jocul prestat de echipa sa, dar a vorbit și despre faza din care s-a marcat singurul gol al meciului.

„Era timpul să câștigăm un meci, primul meci al lui Mister alături de noi. Ne bucurăm, dar încă avem mult de muncă. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, e doar o victorie. Trebuie să ne antrenăm bine și să înțelegem ce vrea Mister Pancu de la noi.

Trebuie să rămânem precauți, încă nu suntem unde vrem. E o victorie, o descătușare, dar mai avem mult de muncă. Arbitrul ne-a spus că nu a fost ofsaid (n.r. la golul CFR-ului) și la VAR nu se pot trage liniile cum trebuie, așa că rămâne decizia arbitrului. Nu știu, nici nu am văzut faza.

Importante sunt rezultatele. Este o victorie. Eu îl știam pe Pancu de când era jucător, știu că era un luptător. În acest scurt timp de când lucrăm împreună a arătat că a rămas la fel și are dorința de a câștiga. Sperăm să ne bucurăm cât mai mult”, a declarat Mario Camora, potrivit digisport.ro.

