Andrei Cordea, săgeți către Andrea Mandorlini, după victoria cu Slobozia: „Nu am primit multe șanse în trecut” - Antena Sport

CFR Cluj a reușit să încheie seria de trei eșecuri consecutive în Liga 1, după ce s-a impus la limită la Clinceni, contra celor de la Unirea Slobozia. Formația clujeană a marcat unicul gol al disputei prin Andrei Cordea.
A fost meciul de debut pentru Daniel Pancu și prilejul perfect pentru ca echipa să o ia de la capăt. La flash-interviu, Cordea a tras concluziile după acest joc.
Andrei Cordea, după debutul cu victorie pentru Daniel Pancu: „A venit cu un elan pozitiv”
CFR Cluj a obținut o victorie importantă în etapa cu numărul 16 din Liga 1. Formația antrenată de Daniel Pancu s-a impus greu pe stadionul din Clinceni, contra celor de la Unirea Slobozia.
Andrei Cordea a fost eroul ardelenilor la debutul noului antrenor, iar acesta l-a criticat indirect pe Andrea Mandorlini, pentru faptul că nu a primit multe șanse.
„Cu victoria asta, moralul este unul bun. Am meritat și suntem fericiți că am reușit să câștigăm. Cred că de această descătușare aveam nevoie. Suntem prieteni cu toții. Moralul este unul foarte bun, trebuie să fim uniți de acum. Încă putem să ne îndeplinim obiectivele.
De când am venit, cred că am avut încredere în mine. Nu am primit multe șanse în trecut, mă bucur că am jucat mai mult și mi-am ajutat echipa să câștigăm meciul. (n. r. despre gol) Nu am apucat să revăd faza, arbitrul i-a chemat pe cei doi căpitani și le-a transmis că decizia este gol valabil.
Din punctul meu de vedere, Pancu e un antrenor bun, a venit cu un elan pozitiv, de campion. S-a văzut că azi am practicat un fotbal bun. Când nu mai avem nicio șansă, abia atunci putem spune că nu ne îndeplinim obiectivele”, a declarat Andrei Cordea, potrivit digisport.ro.
- Adrian Mihalcea și răspunsul oferit când a fost întrebat de play-off: „Nu mă interesează”
- Universitatea Craiova – UTA Arad 1-2. Echipa lui Adrian Mihalcea detonează bomba în Bănie
- Hermannstadt – FCSB LIVE TEXT (20:30). Târnovanu nu este în lot! Echipele de start
- Jean Vlădoiu i-a făcut praf pe cei de la CFR Cluj, după eșecul de la Clinceni: „Doar în ligile inferioare”
- Enervat de Louis Munteanu, Pancu a făcut un gest necontrolat. Ce s-a întâmplat şi la finalul meciului