Mario Camora pune tunurile pe FCSB: "Vrem să câştigăm şi să ne apropiem de primul loc!" - Antena Sport

Mario Camora pune tunurile pe FCSB, după ce CFR Cluj a obţinut o remiză în Giuleşti

CFR Cluj – FCSB va fi duminică

Mario Camora pune tunurile pe FCSB, după ce CFR Cluj a obţinut o remiză în Giuleşti şi s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României. Camora e deja cu gândul la derby-ul cu FCSB.

Mario Camora a spus că obiectivul este să câşltige derby-ul cu FCSB şi să se apropie de primul loc.

Mario Camora pune tunurile pe FCSB

„Noi ştiam rezultatul de la Botoşani. Dacă Mister a băgat 5 fundaşi. Dacă aveam nevoie de victorie, nu băga. Şi egal era bun. Noi am venit pentru a câştiga. Am avut o atitudine foarte bună. Echipa a jucat bine şi are viitor. Noi am vorbit şedinţă între jucători şi am zis că trebuia să schimbăm ceva. Astăzi s-a văzut atitudine şi am turat motoarele şi s-a văzut acest lucru. A fost pe piept şi arbitrul a spus asta. M-a lovit în piept mingea şi domnul Barbu a spus că aveam dreptate. Cred că a fost şi un arbitraj bun.