Marius Lăcătuș a reacționat, după scandalul Bergodi-Cordea de la Cluj: „Nu putea să aibă o asemenea reacție” - Antena Sport

Marius Lăcătuș a reacționat, după scandalul Bergodi-Cordea de la Cluj: „Nu putea să aibă o asemenea reacție”

Daniel Işvanca Publicat: 8 februarie 2026, 9:37

Cristiano Bergodi / SPORT PICTURES

Incidente incredibile au avut loc sâmbătă la finalul partidei dintre CFR și Universitatea Cluj. Cristiano Bergodi a sărit să îl bată pe Andrei Cordea, ambii fiind eliminați ulterior pentru comportamentul nesportiv și cuvintele jignitoare.

Marius Lăcătuș a văzut scenele de după fluierul final și l-a criticat pe tehnicianul „șepcilor roșii” pentru felul în care a reacționat. Mai mult decât atât, „Fiara” a precizat că de regulă antrenorii nu interveneau în trecut la astfel de conflicte.

Marius Lăcătuș: „Eu nu am mai văzut niciodată să se implice antrenorii”

Spiritele s-au „încins” rapid la finalul partidei dintre CFR și Universitatea Cluj. Cristiano Bergodi a fost ținut cu greu de către cei din staff, după ce Andrei Cordea i-ar fi transmis cuvinte jignitoare.

Centralul Rareș Vidican l-a eliminat atât pe el, cât și pe fotbalistul celor de la CFR Cluj, care ar fi pornit scandalul. Marius Lăcătuș a intervenit și l-a criticat pe tehnicianul oaspeților.

„Spre suprinderea mea, deși au fost gazde, jucătorii de la CFR Cluj au cam încasat, la finalul jocului acolo. Bergodi nu putea să aibă o asemenea reacție, decât dacă a fost jignit foarte grav! A vrut să îi spună asistentului ce a auzit de la Cordea. Dacă nu a fost băgat în seamă, iată că a ieșit așa ceva.

În momentul când a fluierat finalul și Cordea voia să plece, arbitrul de centru i-a făcut semn să rămână pe loc pentru că venise asistentul, să îi dea cartonașul roșu. Pe vremea mea, când se mai luau la harță jucătorii pe teren, eu nu am mai văzut niciodată să se implice antrenorii”, a declarat Marius Lăcătuș, potrivit digisport.ro.

