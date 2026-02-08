Marius Lăcătuș a reacționat, după scandalul Bergodi-Cordea de la Cluj: „Nu putea să aibă o asemenea reacție” - Antena Sport

Incidente incredibile au avut loc sâmbătă la finalul partidei dintre CFR și Universitatea Cluj. Cristiano Bergodi a sărit să îl bată pe Andrei Cordea, ambii fiind eliminați ulterior pentru comportamentul nesportiv și cuvintele jignitoare.

Marius Lăcătuș a văzut scenele de după fluierul final și l-a criticat pe tehnicianul „șepcilor roșii” pentru felul în care a reacționat. Mai mult decât atât, „Fiara” a precizat că de regulă antrenorii nu interveneau în trecut la astfel de conflicte.

Marius Lăcătuș: „Eu nu am mai văzut niciodată să se implice antrenorii”

Spiritele s-au „încins” rapid la finalul partidei dintre CFR și Universitatea Cluj. Cristiano Bergodi a fost ținut cu greu de către cei din staff, după ce Andrei Cordea i-ar fi transmis cuvinte jignitoare.

Centralul Rareș Vidican l-a eliminat atât pe el, cât și pe fotbalistul celor de la CFR Cluj, care ar fi pornit scandalul. Marius Lăcătuș a intervenit și l-a criticat pe tehnicianul oaspeților.

„Spre suprinderea mea, deși au fost gazde, jucătorii de la CFR Cluj au cam încasat, la finalul jocului acolo. Bergodi nu putea să aibă o asemenea reacție, decât dacă a fost jignit foarte grav! A vrut să îi spună asistentului ce a auzit de la Cordea. Dacă nu a fost băgat în seamă, iată că a ieșit așa ceva.