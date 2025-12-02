Marius Măldărășanu, întors din drum de Hermannstadt. Apelul primit după ce i s-a cerut rezilierea - Antena Sport

Închide meniul
Marius Măldărășanu, întors din drum de Hermannstadt. Apelul primit după ce i s-a cerut rezilierea

Fotbal | Liga 1 | Marius Măldărășanu, întors din drum de Hermannstadt. Apelul primit după ce i s-a cerut rezilierea

Marius Măldărășanu, întors din drum de Hermannstadt. Apelul primit după ce i s-a cerut rezilierea

Andrei Nicolae Publicat: 2 decembrie 2025, 17:51

Marius Măldărășanu, întors din drum de Hermannstadt. Apelul primit după ce i s-a cerut rezilierea

Marius Măldărășanu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Marius Măldărășanu a vorbit din nou despre posibila sa plecare de la Hermannstadt, un subiect care a devenit extrem de discutat după eșecul sibienilor din campionat cu UTA Arad. Antrenorul de 50 de ani a dezvăluit că a fost sunat de Daniel Niculae, președintele clubului, pentru a mai aștepta momentul rezilierii contractului.

Măldărășanu e ca și plecat de la Hermannstadt, însă clubul nu vrea momentan să își ia adio de la tehnicianul care este pe banca echipei din vara lui 2021. Potrivit ultimelor declarații ale fostului jucător, conducerea vrea să îi găsească un înlocuitor până să oficializeze despărțirea.

Marius Măldărășanu crede că plecarea sa ar ajuta-o pe Hermannstadt

Tehnicianul de 50 de ani a punctat că un nou antrenor este ceea ce îi trebuie lui Hermannstadt în acest moment, astfel că plecarea sa de la echipă pare doar o chestiune de timp, deși pentru moment a fost întors din drum de cei din conducere. În plus, Măldărășanu a declarat că Daniel Niculae și colegii săi trebuie să fie inspirați când vor alege succesorul său.

Nico m-a sunat după meci, mi-a spus că a vorbit cu patronii și că vor să închidem. Fără clauza de reziliere, banii la zi și mai sunt niște clauze. Nu sunt vânător de clauze.

A revenit cu telefonul, a zis că mai bine să nu. Le-am transmis un mesaj jucătorilor. Ei vor să vadă dacă se înțeleg dacă se înțeleg cu antrenorul, dacă nu «Măldă, ce facem?».

Ar fi un lucru bun schimbarea mea. În primul rând, poate speech-ul nu mai atinge pe toți. Nu e ușor să antrenezi o echipă cu probleme 4 ani jumate. Sunt multe lucruri complicate, sunt lucruri pe care le-ar afla contestatarii mei și ar fi mai maleabili.

Este clar că, venind un alt antrenor, o să se facă un efort financiar, se va schimba ceva. E un lucru benefic de multe ori. Ei trebuie să fie inspirați, așa cum au făcut anul trecut cu mine, datorită insistențelor mele“, a spus antrenorul sibienilor, potrivit digisport.ro.

