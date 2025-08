Marius Măldărășanu, nemulțumit după Hermannstadt - U Cluj 2-2: "Suntem supărați" - Antena Sport

Marius Măldărășanu a oferit prima reacție după Hermannstadt – U Cluj 2-2. Antrenorul sibienilor s-a declarat nemulțumit de rezultatul înregistrat la partida din etapa a 4-a.

Hermannstadt nu a înregistrat nicio victorie de la startul noului sezon de Liga 1. Până în momentul de față, echipa antrenată de Marius Măldărășanu a obținut 3 puncte din 3 rezultate de egalitate, în noua stagiune.

Ce a spus Marius Măldărășanu după Hermannstadt – U Cluj 2-2

Având în vedere ultimele rezultate, Marius Măldărășanu a transmis că Hermannstadt simte lipsa unui atacant „veritabil”. Sibienii au rămas descoperiți în atac după plecarea lui Ianis Stoica la Estrela Amadora, în Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY.

„Pentru suporterii neutri a fost un meci frumos. Ocazii multe, patru goluri. Dar, pentru noi, sau cel puțin pentru mine și băieții mei… Noi suntem supărați. Dar, sunt pozitiv. Au făcut un meci bun, au dat totul pe teren. Chiar dacă ei au jucat acum câteva zile. Au fost obosiți, da, dar au compensat cu posesia. Când adversarul are mingea foarte mult, alergi, apoi se formează lipsa de prospețime.

Am avut ocazii mari. Cum spunea și Neguț în vestiar, să mai meargă la biserică băieții. Am avut ocazii cu FCSB, la Arad, cu Metaloglobus. Am avut ocazii multe și astăzi. În sport ai nevoie și de șansă. Poate noi nu avem șansă. Întoarcem bine, au fost motivați, dar vine acel gol din nimic cu Murgia care marchează un gol… E un 2-2 frumos pentru publicul neutru.