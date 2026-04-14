Marius Șumudică a dat verdictul în lupta la titlu după “U” Cluj – Univ. Craiova: “Au șanse foarte mari”

Andrei Nicolae Publicat: 14 aprilie 2026, 11:35

Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Marius Șumudică a oferit o reacție după ce Universitatea Cluj a învins-o pe Universitatea Craiova în duelul pentru primul loc din Liga 1. Tehnicianul de 55 de ani este de părere că odată cu victoria de pe teren propriu, formația lui Cristiano Bergodi a devenit principala favorită la titlu.

Universitatea Cluj a umilit-o pe Universitatea Craiova în ultimul meci al etapei a patra a play-off-ului, duel care a fost decisiv și pentru prima poziție din clasament. “Șepcile roșii” s-au impus cu 4-0 la capătul unui duel care a fost marcat și de eliminarea lui Monday Etim din minutul 20, atunci când scorul era de 1-0 în favoarea trupei lui Bergodi.

Clujenii au bifat a patra victorie din patru meciuri în play-off şi conduc în clasament, cu 39 de puncte. Pe locul secund este Craiova, care are 36 de puncte, iar pe poziţia a treia se află Rapid, cu 32 de puncte.

Marius Șumudică s-a convins: “U Cluj pare favorită”

După meciul de pe Cluj Arena au început să apară diverse reacții, mai mulți oameni începând să răspundă la întrebarea: Poate “U” să devină campioană?

Marius Șumudică, fostul antrenor al Rapidului, crede că “șepcile roșii” au prima șansă să pună mâna pe trofeul Ligii 1. Antrenorul de 55 de ani a explicat și motivele pentru care “U” Cluj a ajuns în situația în care să înceapă perfect play-off-ul, cu patru victorii din tot atâtea posibile.

“Șumi” a concluzionat spunând că doar echipele care s-au luptat ieri pe Cluj Arena, “U” și Craiova, mai au șanse reale la câștigarea titlului.

E clar că, legând patru victorii, acum U Cluj pare favorită. Are un parcurs bun. Este o echipă care nu joacă sub presiunea titlului, este o echipă care pleacă ca outsider, adică nimeni nu se aștepta să ajungă aici și să aibă parcursul ăsta.

Ajunge în play-off, iar, având un buget inferior echipelor de acolo, presiunea nu vine de la nimeni: nici de la președinte, nici de la altcineva. Practic, joacă dezinvolți, joacă de plăcere, au jucători cu experiență, au venit cu un plus de valoare în momentul în care au făcut transferurile.

Cât au dat românii pe cozonacul de Paşte de la supermarket: "Zici că-s frământaţi cu benzină, aşa scumpi sunt"Cât au dat românii pe cozonacul de Paşte de la supermarket: "Zici că-s frământaţi cu benzină, aşa scumpi sunt"
Au și un antrenor experimentat și iată că, în momentul de față, putem vorbi despre U Cluj ca, să zic așa, o favorită, având în vedere cele patru victorii. Au șanse foarte mari să câștige campionatul în momentul de față. Din punctul meu de vedere, doar două echipe se mai bat la titlu în momentul de față: ei și Universitatea Craiova“, a spus fostul antrenor de la Al-Okhdood la fanatik.ro.

În ultima etapă din turul play-off-ului, “U” Cluj o va întâlni pe Dinamo în deplasare, în timp ce Universitatea Craiova va da peste Rapid pe teren propriu.

Recomandări

Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Să învie permisele!". Doi polițiști brăileni s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în autospecială
Observator
"Să învie permisele!". Doi polițiști brăileni s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în autospecială
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali: „S-a decis!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali: „S-a decis!”. Exclusiv
12:35

Stephen Curry şi Luka Doncic “se vând” cel mai bine în NBA
12:33

Familia lui Mircea Lucescu, scrisoare emoționantă după dispariția lui “Il Luce”: “N-am fost singuri nicio clipă”
12:23

Presa din Israel anunță următoarea destinație a lui Ofri Arad. Ce echipă îl vrea
12:18

Rafa Benitez, uimit de cum a scos-o Cristi Chivu pe Inter dintr-o situaţie extremă: “Să nu uităm asta!”
12:09

Absență-surpriză din lotul lui Real Madrid pentru returul cu Bayern Munchen. Lovitură pentru Alvaro Arbeloa
12:02

România – Ţara Galilor, amical spectaculos pentru tricolori, pe 6 iunie. Unde se va disputa
Vezi toate știrile
1 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 2 Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face” 3 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 4 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 5 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 6 U Cluj – U Craiova 4-0. Oltenii, înfrângere ruşinoasă! Ardelenii au câştigat disputa pentru şefia Ligii 1!
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu