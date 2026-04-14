Marius Șumudică a dat verdictul în lupta la titlu după “U” Cluj – Univ. Craiova: “Au șanse foarte mari”

Marius Șumudică a oferit o reacție după ce Universitatea Cluj a învins-o pe Universitatea Craiova în duelul pentru primul loc din Liga 1. Tehnicianul de 55 de ani este de părere că odată cu victoria de pe teren propriu, formația lui Cristiano Bergodi a devenit principala favorită la titlu.
Universitatea Cluj a umilit-o pe Universitatea Craiova în ultimul meci al etapei a patra a play-off-ului, duel care a fost decisiv și pentru prima poziție din clasament. “Șepcile roșii” s-au impus cu 4-0 la capătul unui duel care a fost marcat și de eliminarea lui Monday Etim din minutul 20, atunci când scorul era de 1-0 în favoarea trupei lui Bergodi.
Clujenii au bifat a patra victorie din patru meciuri în play-off şi conduc în clasament, cu 39 de puncte. Pe locul secund este Craiova, care are 36 de puncte, iar pe poziţia a treia se află Rapid, cu 32 de puncte.
Marius Șumudică s-a convins: “U Cluj pare favorită”
După meciul de pe Cluj Arena au început să apară diverse reacții, mai mulți oameni începând să răspundă la întrebarea: Poate “U” să devină campioană?
Marius Șumudică, fostul antrenor al Rapidului, crede că “șepcile roșii” au prima șansă să pună mâna pe trofeul Ligii 1. Antrenorul de 55 de ani a explicat și motivele pentru care “U” Cluj a ajuns în situația în care să înceapă perfect play-off-ul, cu patru victorii din tot atâtea posibile.
“Șumi” a concluzionat spunând că doar echipele care s-au luptat ieri pe Cluj Arena, “U” și Craiova, mai au șanse reale la câștigarea titlului.
“E clar că, legând patru victorii, acum U Cluj pare favorită. Are un parcurs bun. Este o echipă care nu joacă sub presiunea titlului, este o echipă care pleacă ca outsider, adică nimeni nu se aștepta să ajungă aici și să aibă parcursul ăsta.
Ajunge în play-off, iar, având un buget inferior echipelor de acolo, presiunea nu vine de la nimeni: nici de la președinte, nici de la altcineva. Practic, joacă dezinvolți, joacă de plăcere, au jucători cu experiență, au venit cu un plus de valoare în momentul în care au făcut transferurile.
Au și un antrenor experimentat și iată că, în momentul de față, putem vorbi despre U Cluj ca, să zic așa, o favorită, având în vedere cele patru victorii. Au șanse foarte mari să câștige campionatul în momentul de față. Din punctul meu de vedere, doar două echipe se mai bat la titlu în momentul de față: ei și Universitatea Craiova“, a spus fostul antrenor de la Al-Okhdood la fanatik.ro.
În ultima etapă din turul play-off-ului, “U” Cluj o va întâlni pe Dinamo în deplasare, în timp ce Universitatea Craiova va da peste Rapid pe teren propriu.
