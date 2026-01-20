Marius Şumudică a numit marea problemă de la Rapid, după transferul lui Olimpiu Moruţan: "Nu poate juca aşa" - Antena Sport

Marius Şumudică a analizat transferul lui Olimpiu Moruţan (26 de ani) şi a transmis faptul că Rapid va avea o “problemă”. Fostul antrenor din Giuleşti consideră că internaţionalul român nu poate fi număr 10.

“Şumi” a mai transmis faptul că poziţia de bază a lui Moruţan este în banda dreaptă a atacului, acolo unde este titular Alexandru Dobre. Acesta nu consideră că o eventuală reprofilare a căpitanului giuleştenilor va fi una benefică pentru el.

Marius Şumudică a numit marea problemă de la Rapid, după transferul lui Olimpiu Moruţan

Marius Şumudică a transmis că Alexandru Dobre nu poate fi utilizat pe postul de vârf, dat fiind faptul că nu va da acelaşi randament pe care îl dă în banda dreaptă. Antrenorul este de părere că Gâlcă va avea o problemă în integrarea lui Olimpiu Moruţan în primul 11 al Rapidului.

“Nu știu ce să zic. Este clar un jucător care își dorește să revină în circuitul echipei naționale. Un jucător care va ajuta Rapidul, dar nu știu în ce poziție va ajuta Rapidul. Din punctul meu de vedere nu poate să joace număr 10.

Asta e o problemă. Eu cred că cel mai bun randament pe care îl dă Moruțan în dă în dreapta, să intre pe piciorul stâng, ceea ce făcea și la echipa națională. Eu nu cred că, din punctul de vedere al poziției și la ceea ce își dorește el, nu cred că se simte foarte bine număr 10, să joace între linii, cu spatele la poartă.