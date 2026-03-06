Florin Bratu "schimbă foaia" la Metaloglobus: "Din clipa asta!". Primul mesaj după revenirea în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Florin Bratu “schimbă foaia” la Metaloglobus: “Din clipa asta!”. Primul mesaj după revenirea în Liga 1

Andrei Nicolae Publicat: 6 martie 2026, 16:55

Florin Bratu, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

Florin Bratu, antrenorul care a acceptat să o preia pe Metaloglobus după plecarea lui Mihai Teja, a susținut recent prima sa conferință de presă. Fostul atacant a vorbit despre misiunea sa de a salva “lanterna roșie” din Liga 1 de la retrogradare și s-a arătat optimist în acest sens.

Metaloglobus speră la un restart înainte de startul play-out-ului, iar Florin Bratu a fost alesul echipei din Pantelimon în vederea îndeplinirii unei misiuni extrem de improbabile, salvarea de la retrogradare. După 29 de etape, formația se află pe ultimul loc în Liga 1, cu 11 puncte, la 13 distanță de ultimul loc de baraj ocupat de Unirea Slobozia.

Deși punctele se vor înjumătăți la intrarea în play-out, șansele formației preluate recent de Florin Bratu de a nu cădea în liga secundă rămân extrem de mici. În acest sezon, echipa din Pantelimon au un bilanț de două victorii, cinci remize și 22 de eșecuri.

Florin Bratu, încrezător în salavarea lui Metaloglobus

În ciuda cifrelor, Florin Bratu crede că își poate îndeplini misiunea de a salva echipa de la retrogradare. La prima sa conferință de presă, fostul atacant a vorbit despre revenirea sa în Liga 1 după opt ani și despre obiectivul său. De asemenea, Bratu a vorbit și despre cum vrea să își motiveze jucătorii pentru play-out. “Mitraliera” are în plan să pună presiune pe elevii săi, astfel încât să îi facă să joace la maxim.

Această revenire (n.r. în Liga 1) ține de Metaloglobus și de oamenii care m-au dorit aici și le mulțumesc pe această cale, pentru că mi-au dat ocazia să revin după 8 ani în Liga 1, iar eu nu vreau să-i dezamăgesc. Este o situație grea, dar în același timp provocatoare.

Dacă o vom lua meci cu meci și ne vom bate pentru puncte, sunt sigur că putem avea rezultate bune Așteptăm meciul de mâine, foarte important pentru club. E clar că această situație atârnă greu, dar în cele două antrenamente pe care le-am făcut vreau să îi fac să uite, să se reseteze pentru meciurile care urmează.

Nu mai avem timp, trebuie să punem presiune pe noi. Din clipa asta! Presiune înseamnă să fii pregătit, concentrat pentru a dat maximum. Dacă nu credeam, nu eram aici. Știți că sunt un antrenor ambițios, de acțiune, care niciodată nu s-a dat la o parte din fața provocărilor, muncii.

Am făcut-o și la Dinamo, și în Cipru, unde am mers într-o situație foarte grea și am salvat o echipă de la retrogradare. Acum vreau să fac același lucru la Metaloglobus. Atât timp cât matematic avem șanse, trebuie să ne batem pentru șansa noastră“, a spus antrenorul de 46 de ani.

Bratu va debuta sâmbătă pe banca lui Metaloglobus în meciul de pe teren propriu cu UTA Arad.

