Marius Şumudică a recunoscut că a vrut să transfere un jucător al FCSB-ului: "L-am vrut, ni s-a cerut o sumă prea mare" - Antena Sport

„Cisotti e un jucător polivalent. E clar un plus pentru cei de la FCSB. Este un jucător pe care am vrut să-l luăm și noi, dar ni s-a cerut o sumă foarte mare de bani când l-am vrut.

E un jucător foarte inteligent. Am văzut că și prin Italia, și pe unde a fost, știe când să facă stretching-ul ăla prin ultimele minute. Spune că are crampe și se trage. Îmi plac băieții ăștia inteligenți”, a declarat Marius Şumudică, după Rapid – FCSB 1-2.

„Ce se va întâmpla în vară?” Marius Şumudică, mesaj direct pentru acţionarii Rapidului după eşecul cu FCSB

Marius Şumudică le-a transmis un mesaj direct acţionarilor de la Rapid, Dan Şucu şi Victor Angelescu, după eşecul cu FCSB, scor 1-2. Întrebat despre viitorul său la echipă, ţinând cont că îşi anunţase demisia în faţa fanilor, după eşecul cu Hermannstadt, „Şumi” a declarat că totul va fi decis de oficialii clubului.

„Tot timpul plăteşte antrenorul. Şi am încheiat. (Vă aşteptaţi să plătiţi în vară) Dacă mă raportez la anii trecuţi, cred că anul acesta e cel mai bun. Am fost la 30 de secunde de finala Cupei, avem şanse la locul cinci, la locul patru, anul trecut am terminat pe şase. Jocul Rapidului arată bine, am făcut un play-off ok.