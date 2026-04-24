Marius Șumudică, replică pentru Mihai Stoica! Ce spune în legătură cu postul de antrenor la FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 24 aprilie 2026, 16:14

Marius Șumudică / Sportpictures

FCSB a rămas fără antrenor după despărțirea de Mirel Rădoi, iar Mihai Stoica a precizat faptul că înlocuitorul tehnicianului român va fi unul străin, aceasta fiind una dintre principalele cerințe.

Marius Șumudică a venit cu o replică pentru președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, care a transmis că acesta nu poate fi luat în calcul pentru banca roș-albaștrilor.

Marius Șumudică exclude varianta FCSB

Rămas liber de contract după ce a fost dat afară de la Al-Okhdood, Marius Șumudică este în căutarea unui nou angajament, numele său fiind legat de o posibilă preluare a celor de la FC Argeș, asta dacă Bogdan Andone va pleca în Cipru.

Tehnicianul român a exclus varianta de a ajunge la FCSB, dar a avut și o replică pe măsură pentru Mihai Stoica, care a transmis că nu s-ar pune problema ca Șumudică să ajungă la campioana României.

„Nu pot să comentez ceea ce zice domnul Mihai Stoica. Este opinia dânsului, o respect. Nu s-a pus problema, nu am avut nicio discuție cu cei de la FCSB. Îl respect, este unul dintre conducătorii buni ai fotbalului românesc. Dacă dânsul are autoritate din partea domnului Gigi Becali și decide cine va fi antrenor, decide transferuri, este opinia dânsului.

Nu neapărat trebuie vorbit de Șumudică, eu cred că fotbalul românesc are antrenori români bine pregătiți în momentul de față și chiar peste mulți antrenori străini care ar putea să vină și care nu sunt antrenori de mâna întâi. Nici condițiile din țara noastră, nici infrastructura nu atrage foarte mult. Și atunci consider că antrenorii români trebuie luați în calcul.

Aici scoteți-l pe Șumudică din calcul pentru că nu se pune problema și nu fac nicio aluzie la ce se întâmplă la FCSB. Este pur și simplu decizia conducătorului de acolo care are mână liberă și care, până una alta, conduce FCSB-ul și este decizia dânsului”.

„FCSB este un subiect închis”

„(n.r. – E adevărat că Gigi Becali te voia?) Întrebați-l pe Gigi Becali și o să vă dea răspunsul. Răspunsul lui Gigi Becali va fi ‘Mihai Stoica decide’. (n.r. – Ai mai vorbit cu Gigi Becali?) Nu. (n.r. – Dar e adevărat că v-ați întâlnit acum 2-3 zile întâmplător). Acum o săptămână. Ne-am văzut în Pipera, dar nu are nicio relevanță. În momentul de față este un subiect închis.

Dacă aș vrea să mă văd cu Gigi Becali aș putea să o fac la 2-3 zile, pentru că îl văd mereu la biserica pe care o construiește, dar evit să opresc mașina. Pentru mine FCSB este un subiect închis.

Atâta timp cât iese președintele clubului și spune ‘un antrenor foarte bun, care a făcut performanță, care poate, dar trecutul lui nu face compatibili’, atunci mai are vreun rost să comenteze Șumudică? Eu n-am spus niciodată nimic nici de Gigi Becali, nici de relația cu FCSB-ul, nici dacă m-aș fi dus sau nu m-aș fi dus”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

