Marius Șumudică, replică pentru Mihai Stoica! Ce spune în legătură cu postul de antrenor la FCSB

FCSB a rămas fără antrenor după despărțirea de Mirel Rădoi, iar Mihai Stoica a precizat faptul că înlocuitorul tehnicianului român va fi unul străin, aceasta fiind una dintre principalele cerințe.

Marius Șumudică a venit cu o replică pentru președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, care a transmis că acesta nu poate fi luat în calcul pentru banca roș-albaștrilor.

Marius Șumudică exclude varianta FCSB

Rămas liber de contract după ce a fost dat afară de la Al-Okhdood, Marius Șumudică este în căutarea unui nou angajament, numele său fiind legat de o posibilă preluare a celor de la FC Argeș, asta dacă Bogdan Andone va pleca în Cipru.

Tehnicianul român a exclus varianta de a ajunge la FCSB, dar a avut și o replică pe măsură pentru Mihai Stoica, care a transmis că nu s-ar pune problema ca Șumudică să ajungă la campioana României.

„Nu pot să comentez ceea ce zice domnul Mihai Stoica. Este opinia dânsului, o respect. Nu s-a pus problema, nu am avut nicio discuție cu cei de la FCSB. Îl respect, este unul dintre conducătorii buni ai fotbalului românesc. Dacă dânsul are autoritate din partea domnului Gigi Becali și decide cine va fi antrenor, decide transferuri, este opinia dânsului.