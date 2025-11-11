Mărturii incredibile în scandalul din Liga 1: "Pariez de 10-12 ani. Am cules informații pentru a câștiga" - Antena Sport

Lumea fotbalului românesc a fost zguduită de vestea potrivit căreia câțiva jucători de la Metaloglobus au pariat pe propria echipă. Recent, un fost maseur care a plecat acum o lună de la club, a venit cu dezvăluiri care fac cazul echipei din Pantelimon și mai halucinant.
Sursa care a dorit să rămână anonimă a povestit cum este un parior înrăit și cum a pus bani la bătaie inclusiv la meciurile echipei la care era angajat. Maseurul a dezvăluit însă că nici nu s-a pus problema ca jucătorii să pună la pariuri, ci din contră, el a ajuns să împrumute fotbaliștii echipei prin prisma problemelor financiare de la club.
Mărturii noi în scandalul pariurilor de la Metaloglobus
În cadrul aceleiași declarații, sursa a mărturisit că a venit la Metaloglobus pentru a reuși să aibă informații cât mai corecte înainte de a plasa pariuri. În plus, fostul membru din staff-ul lui Teja, care a plecat după un scandal cu secundul de la echipă, a spus că indiferent de consecințe nu va fi interesat, pentru că nu mai vrea să activeze în fotbal.
“Sunt un om care pariază zilnic de 10-12 ani. N-am jucat la pariuri ca fotbalist, dar acum da, joc. Și joc sume mari, nu mă încurc 2-3-5-10 lei. Îmi place să joc la pariuri! Nu scrie nicăieri în contractul meu de la echipa de fotbal de așa ceva!
Eu sunt maseur. E un contract modest de 3.000 lei, nici nu l-am citit și nici nu mă interesează. Eu am venit de plăcere aici… Am venit la Metaloglobus după ce am vândut 6 saloane ale mele de masaj. Am vrut să mă relaxez. Și, prin venirea la Metaloglobus, de fapt eu am cules informații pentru a câștiga la pariuri.
N-au nicio treabă fotbaliștii, iar pentru asta va trebui să se demonstreze că e așa. Poliția, FRF, habar nu am cine. Știu că e un dosar la FRF pe tema asta, știu de trei săptămâni, însă n-au ce să-mi facă.
Dacă-mi dau amendă sportivă cei de la FRF, să fie sănătoși! Oricum nu-mi mai trebuie să activez în fotbal. Mi-a ajuns“, a spus sursa sub protecția anonimatului, potrivit prosport.ro.
“Aveam 10 milioane de euro dacă eram pe mână cu jucătorii și construiam și 30 de blocuri! Cum să fie jucătorii implicați? Nimeni nu știa la Metaloglobus că eu sunt parior înrăit. Am împrumutat jucători cu 1.000 lei, 1.500 maximum 2.000 lei“, a adăugat el.
Meciul suspect, adus în discuție și de maseur
Sursa a vorbit și despre una dintre partidele care a ridicat semne de întrebare, și anume duelul dintre Metaloglobus și Oțelul, pierdut de trupa lui Teja cu 4-0. Fostul maseur a spus că a pariat pe acel meci, dar și pe altul cu Universitatea Craiova, încheiat 0-0.
“Am jucat la partida cu Oțelul pe minimum 3 goluri în meci. Când a ratat Huiban penalty-ul m-am strâmbat pe bancă, nu mi-a convenit. Nu am vorbit niciodată cu fotbaliștii despre pariuri, nu-i amestecați.
Cât am pierdut la Metaloglobus cu Craiova 0-0? Vă spun eu: echivalentul a 75.000 de euro! Mai mult a durat să numere bancnotele decât până a printat biletul. Verificați în contul meu, cu FRF și cu Poliția, și o să vă convingeți!”
În prezent, Departamentul de Integritate al FRF a demarat o investigație privind partidele celor de la Metaloglobus.
