Mărturii incredibile în scandalul din Liga 1: "Pariez de 10-12 ani. Am cules informații pentru a câștiga" - Antena Sport

Lumea fotbalului românesc a fost zguduită de vestea potrivit căreia câțiva jucători de la Metaloglobus au pariat pe propria echipă. Recent, un fost maseur care a plecat acum o lună de la club, a venit cu dezvăluiri care fac cazul echipei din Pantelimon și mai halucinant.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sursa care a dorit să rămână anonimă a povestit cum este un parior înrăit și cum a pus bani la bătaie inclusiv la meciurile echipei la care era angajat. Maseurul a dezvăluit însă că nici nu s-a pus problema ca jucătorii să pună la pariuri, ci din contră, el a ajuns să împrumute fotbaliștii echipei prin prisma problemelor financiare de la club.

Mărturii noi în scandalul pariurilor de la Metaloglobus

În cadrul aceleiași declarații, sursa a mărturisit că a venit la Metaloglobus pentru a reuși să aibă informații cât mai corecte înainte de a plasa pariuri. În plus, fostul membru din staff-ul lui Teja, care a plecat după un scandal cu secundul de la echipă, a spus că indiferent de consecințe nu va fi interesat, pentru că nu mai vrea să activeze în fotbal.

“Sunt un om care pariază zilnic de 10-12 ani. N-am jucat la pariuri ca fotbalist, dar acum da, joc. Și joc sume mari, nu mă încurc 2-3-5-10 lei. Îmi place să joc la pariuri! Nu scrie nicăieri în contractul meu de la echipa de fotbal de așa ceva!

Eu sunt maseur. E un contract modest de 3.000 lei, nici nu l-am citit și nici nu mă interesează. Eu am venit de plăcere aici… Am venit la Metaloglobus după ce am vândut 6 saloane ale mele de masaj. Am vrut să mă relaxez. Și, prin venirea la Metaloglobus, de fapt eu am cules informații pentru a câștiga la pariuri.