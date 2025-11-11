Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mărturii incredibile în scandalul din Liga 1: "Pariez de 10-12 ani. Am cules informații pentru a câștiga" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mărturii incredibile în scandalul din Liga 1: “Pariez de 10-12 ani. Am cules informații pentru a câștiga”

Mărturii incredibile în scandalul din Liga 1: “Pariez de 10-12 ani. Am cules informații pentru a câștiga”

Andrei Nicolae Publicat: 11 noiembrie 2025, 14:34

Comentarii
Mărturii incredibile în scandalul din Liga 1: Pariez de 10-12 ani. Am cules informații pentru a câștiga

Jucătorii lui Metaloglobus, în timpul unui meci / Sport Pictures

Lumea fotbalului românesc a fost zguduită de vestea potrivit căreia câțiva jucători de la Metaloglobus au pariat pe propria echipă. Recent, un fost maseur care a plecat acum o lună de la club, a venit cu dezvăluiri care fac cazul echipei din Pantelimon și mai halucinant.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sursa care a dorit să rămână anonimă a povestit cum este un parior înrăit și cum a pus bani la bătaie inclusiv la meciurile echipei la care era angajat. Maseurul a dezvăluit însă că nici nu s-a pus problema ca jucătorii să pună la pariuri, ci din contră, el a ajuns să împrumute fotbaliștii echipei prin prisma problemelor financiare de la club.

Mărturii noi în scandalul pariurilor de la Metaloglobus

În cadrul aceleiași declarații, sursa a mărturisit că a venit la Metaloglobus pentru a reuși să aibă informații cât mai corecte înainte de a plasa pariuri. În plus, fostul membru din staff-ul lui Teja, care a plecat după un scandal cu secundul de la echipă, a spus că indiferent de consecințe nu va fi interesat, pentru că nu mai vrea să activeze în fotbal.

Sunt un om care pariază zilnic de 10-12 ani. N-am jucat la pariuri ca fotbalist, dar acum da, joc. Și joc sume mari, nu mă încurc 2-3-5-10 lei. Îmi place să joc la pariuri! Nu scrie nicăieri în contractul meu de la echipa de fotbal de așa ceva!

Eu sunt maseur. E un contract modest de 3.000 lei, nici nu l-am citit și nici nu mă interesează. Eu am venit de plăcere aici… Am venit la Metaloglobus după ce am vândut 6 saloane ale mele de masaj. Am vrut să mă relaxez. Și, prin venirea la Metaloglobus, de fapt eu am cules informații pentru a câștiga la pariuri.

Reclamă
Reclamă

N-au nicio treabă fotbaliștii, iar pentru asta va trebui să se demonstreze că e așa. Poliția, FRF, habar nu am cine. Știu că e un dosar la FRF pe tema asta, știu de trei săptămâni, însă n-au ce să-mi facă.

Dacă-mi dau amendă sportivă cei de la FRF, să fie sănătoși! Oricum nu-mi mai trebuie să activez în fotbal. Mi-a ajuns“, a spus sursa sub protecția anonimatului, potrivit prosport.ro.

Aveam 10 milioane de euro dacă eram pe mână cu jucătorii și construiam și 30 de blocuri! Cum să fie jucătorii implicați? Nimeni nu știa la Metaloglobus că eu sunt parior înrăit. Am împrumutat jucători cu 1.000 lei, 1.500 maximum 2.000 lei“, a adăugat el.

Meteo 11 noiembrie - 8 decembrie. Temperaturi în creștere treptată şi ploi. Cum va fi vremea de Moş NicolaeMeteo 11 noiembrie - 8 decembrie. Temperaturi în creștere treptată şi ploi. Cum va fi vremea de Moş Nicolae
Reclamă

Meciul suspect, adus în discuție și de maseur

Sursa a vorbit și despre una dintre partidele care a ridicat semne de întrebare, și anume duelul dintre Metaloglobus și Oțelul, pierdut de trupa lui Teja cu 4-0. Fostul maseur a spus că a pariat pe acel meci, dar și pe altul cu Universitatea Craiova, încheiat 0-0.

Am jucat la partida cu Oțelul pe minimum 3 goluri în meci. Când a ratat Huiban penalty-ul m-am strâmbat pe bancă, nu mi-a convenit. Nu am vorbit niciodată cu fotbaliștii despre pariuri, nu-i amestecați.

Cât am pierdut la Metaloglobus cu Craiova 0-0? Vă spun eu: echivalentul a 75.000 de euro! Mai mult a durat să numere bancnotele decât până a printat biletul. Verificați în contul meu, cu FRF și cu Poliția, și o să vă convingeți!

În prezent, Departamentul de Integritate al FRF a demarat o investigație privind partidele celor de la Metaloglobus.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Observator
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte valabile în luna decembrie
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte valabile în luna decembrie
14:32
“Avem de luat o revanşă”. Denis Drăguş, discurs ferm înainte de Bosnia – România. Ce a spus despre şansele de calificare
14:08
“Nu mi se pare normal”. Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei
13:52
Vinicius l-a luat tare pe Raţiu în timpul meciului. Ce i-a spus brazilianul înainte să fie din nou dominat de “Sonic”
13:49
Sergio Perez şi-a stabilit marele obiectiv la Cadillac, în sezonul următor de Formula 1: “Chiar cred asta”
13:12
“Ce noroc?” Victor Angelescu, replică pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1
13:12
Cerere-record pentru meciul de retragere al Simonei Halep. Dubla campioană de Grand Slam, peste Ronaldinho
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru 5 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 6 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România