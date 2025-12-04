E oficial. Musi şi Armstrong nu joacă în derby-ul cu FCSB. Ce se întâmplă cu Karamoko - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 4 decembrie 2025, 15:48

E oficial. Musi şi Armstrong nu joacă în derby-ul cu FCSB. Ce se întâmplă cu Karamoko

Alexandru Musi, la Dinamo/ Profimedia

Cu Musi care nu este refăcut, Dinamo mai primeşte o lovitură. Danny Armstrong (28 de ani), extrema dreapta de la Dinamo, nu va fi recuperat pentru derby-ul cu FCSB de sâmbătă. Cel care a făcut anunţul este secundul Florentin Petre.

Întrebat cât de mult vor cântări absențele lui Musi și Armstrong la derby, Florentin Petre a răspuns: “Sunt doi jucători importanți, ca toți ceilalți. Sunt jucători care fac diferența și care au niște calități foarte bune, de aceea sunt la cea mai iubită și cea mai bună echipă din România. Mi se pare normal și mi-aș fi vrut să îi avem în teren. Asta este! Avem fotbaliști care pot să intre și pe care ne putem baza în acest moment”, a spus dinamovistul.

Cât priveşte situaţia lui Mamoudou Karamoko, ea rămâne incertă. “Pe Karamoko nu l-am forțat (n.r. la Farul – Dinamo, în Cupa României), pentru că nu avea rost. Avem nevoie de jucători valizi pentru încă 3 meciuri, așa că vom vedea. Astăzi (n.r. joi, 4 decembrie) va face niște teste medicale și vom vedea dacă ne putem baza pe el sau nu”, a declarat Florentin Petre, pentru Digi Sport.

 

