Câte bilete s-au vândut până acum la derby-ul FCSB - Dinamo, de pe Arena Naţională - Antena Sport

Interesul pentru “Derby de România” e, surprinzător, unul mic, având în vedere miza uriaşă pentru cele două echipe.
FCSB – Dinamo se dispută sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Interes scăzut pentru “Derby de România”
FCSB are mare nevoie de puncte înaintea derby-ului. Campioana e doar pe locul 9 în campionat, cu 24 de puncte. FCSB se află la 2 puncte de play-off, în acest moment Farul fiind echipa de pe locul 6, cu 26 de puncte. Constănţenii au fost învinşi în ultima etapă, cu 2-1, chiar de FCSB, care s-a apropiat astfel de locurile de play-off.
Dinamo, de cealaltă parte, este pe locul 3 în campionat, cu 34 de puncte, cu 10 peste FCSB. Pentru “câini” este important derby-ul cu FCSB atât prin prisma faptului că roş-albaştrii sunt marea rivală a lui Dinamo, cât şi pentru că echipa lui Kopic vrea să rămână lângă primele clasate. Lider în Liga 1 e acum Rapid, cu 38 de puncte, iar pe 2 e Botoşani, cu 36 de puncte.
„(n.r. – Cât lume te aștepți să fie pe Arenă?) Din ce am înțeles s-au vândut cam 14-15 mii de bilete până acum. (n.r. – Dinamo ia toată peluza?) Da, da. (n.r. – Să fie vreo 30.000?) Da, da. Poate ne ajută și timpul. Unii nu vin și din cauza la timp. Dar pentru că se joacă un derby cu Dinamo sperăm ca oamenii să vină să fie alături de echipă.
Importante sunt toate cele 3 meciuri. Și cu Dinamo și cu Slobozia și Cu Rapid. Dacă nu iei 9 puncte din astea 3 meciuri, e problemă pentru play-off. E posibil ca o victorie cu Dinamo să restarteze tot. Trebuie să joace fotbal, să se gândească că această echipă e iubită de milioane de suporteri. Sunt 3 meciuri esențiale”, a declarat liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, pentru fanatik.ro.
