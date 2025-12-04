Petrolul - Universitatea Craiova LIVE TEXT, în Cupa României (21:00). 11 goluri marcate în primul meci al zilei - Antena Sport

Meciul Petrolul – Universitatea Craiova e capul de afiş al zilei de joi, în Cupa României. Cele două echipe se află în grupa FCSB-ului. Într-un meci disputat miercuri între UTA şi FCSB, arădenii au umilit echipa improvizată a campioanei, învingând-o cu 3-0. FCSB s-a prezentat cu rezervele la Arad, odihnindu-şi titularii pentru derby-ul cu Dinamo.
Înaintea meciului dintre Petrolul şi Craiova UTA e lider în grupa B, cu 4 puncte. Pe 2 e FCSB, cu 3 puncte, campioana având un meci în plus disputat faţă de Craiova şi Petrolul. Oltenii au 3 puncte, Gloria Bistriţa la fel, Petrolul 1 punct, iar “lanterna” grupei, Sănătatea Cluj, nu are niciun punct.
Programul zilei din Cupa României
Update: S-a încheiat primul meci al zilei din Cupa României. Metalul Buzău a dat recital și a învins-o pe Sporting Liești cu scorul de 7-4. Buzoienii au obținut astfel prima victorie din grupă, după ce în prima etapă au fost învinși de U Cluj.
Sporting Lieşti – Metalul Buzău 4-7
Sepsi – U Cluj, ora 16:15
Metaloglobus – CFR Cluj, ora 18:30
Petrolul – Universitatea Craiova, ora 21:00
