Petrolul - Universitatea Craiova LIVE TEXT, în Cupa României (21:00). 11 goluri marcate în primul meci al zilei - Antena Sport

Petrolul – Universitatea Craiova LIVE TEXT, în Cupa României (21:00). 11 goluri marcate în primul meci al zilei

Publicat: 4 decembrie 2025, 15:46 / Actualizat: 4 decembrie 2025, 16:47

Petrolul – Universitatea Craiova LIVE TEXT, în Cupa României (21:00). 11 goluri marcate în primul meci al zilei

Grozav şi Lyes Houri, într-un meci dintre Petrolul şi Craiova / Sport Pictures

Meciul Petrolul – Universitatea Craiova e capul de afiş al zilei de joi, în Cupa României. Cele două echipe se află în grupa FCSB-ului. Într-un meci disputat miercuri între UTA şi FCSB, arădenii au umilit echipa improvizată a campioanei, învingând-o cu 3-0. FCSB s-a prezentat cu rezervele la Arad, odihnindu-şi titularii pentru derby-ul cu Dinamo.

Înaintea meciului dintre Petrolul şi Craiova UTA e lider în grupa B, cu 4 puncte. Pe 2 e FCSB, cu 3 puncte, campioana având un meci în plus disputat faţă de Craiova şi Petrolul. Oltenii au 3 puncte, Gloria Bistriţa la fel, Petrolul 1 punct, iar “lanterna” grupei, Sănătatea Cluj, nu are niciun punct.

Programul zilei din Cupa României

Update: S-a încheiat primul meci al zilei din Cupa României. Metalul Buzău a dat recital și a învins-o pe Sporting Liești cu scorul de 7-4. Buzoienii au obținut astfel prima victorie din grupă, după ce în prima etapă au fost învinși de U Cluj.

Sporting Lieşti – Metalul Buzău 4-7

Sepsi – U Cluj, ora 16:15

Metaloglobus – CFR Cluj, ora 18:30

Petrolul – Universitatea Craiova, ora 21:00

 

