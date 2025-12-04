Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce decizie au luat suporterii FCSB-ului, înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu trebuie să-i împingem de la spate” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce decizie au luat suporterii FCSB-ului, înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu trebuie să-i împingem de la spate”

Ce decizie au luat suporterii FCSB-ului, înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu trebuie să-i împingem de la spate”

Daniel Işvanca Publicat: 4 decembrie 2025, 16:06

Comentarii
Ce decizie au luat suporterii FCSB-ului, înaintea derby-ului cu Dinamo: Nu trebuie să-i împingem de la spate”

Galeria celor de la FCSB / SPORT PICTURES

FCSB a suferit miercuri seară un eșec rușinos în etapa a doua a grupelor Cupei României, iar acum campioana Ligii 1 și-a mutat atenția către derby-ul cu Dinamo București, din cadrul etapei a 19-a.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Suporterilor nu le-a căzut bine înfrângerea de la Arad și au decis să nu mai meargă la bază la ultimul antrenament dinaintea partidei, conform declarațiilor făcute de Gheorghe Mustață.

Gheorghe Mustață: „Nu trebuie să le spunem noi ce trebuie să se întâmple cu Dinamo”

Peste 15.000 de bilete au fost vândute deja pentru meciul de sâmbătă dintre FCSB și Dinamo, iar suporterii roș-albaștrilor așteaptă o victorie, mai ales după rușinea de la Arad, din Cupa României.

Liderul Peluzei Nord a transmis că fanii nu vor merge la baza din Berceni înaintea meciului și a vorbit și despre situația lui Ngezana, care nu a vrut să joace la Ovidiu.

„E posibil să fi fost obosit mai rău decât este. (n.r. dacă merg fanii să discute cu Ngezana) Nu știu, deocamdată nu am luat hotărârea să mergem la Berceni și să vorbim cu ei. Cred că îi lăsăm pe jucători să-și dea seama ce au de făcut.

Reclamă
Reclamă

Nu trebuie să-i împingem de la spate și să le spunem noi ce trebuie să se întâmple la meciul cu Dinamo. Trebuie să-și dea seama că e nevoie de ambiție, dăruire și multă putere pentru ei”, a declarat Mustață, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Observator
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele cifrelor?
Fanatik.ro
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele cifrelor?
17:47
Presa din Hexagon a făcut anunțul în cazul lui Louis Munteanu: „Sosirea lui se apropie”
17:22
Barcelona, decizie categorică înaintea meciului cu Eintracht Frankfurt! Cum vor opri catalanii „invazia” nemților
17:21
„Cum ai ajuns la FCSB?” Florin Cernat a dat cărțile pe față după ce a semnat cu campioana
17:01
Daniel Oprița, dorit pe banca unei echipe din Liga 1. Poate pleca de la CSA Steaua după șase ani
16:43
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie
16:43
Lionel Messi a numit cel mai bun antrenor din cariera sa: „Este unic”
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 3 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 4 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 5 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 6 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz