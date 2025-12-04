Ce decizie au luat suporterii FCSB-ului, înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu trebuie să-i împingem de la spate” - Antena Sport

FCSB a suferit miercuri seară un eșec rușinos în etapa a doua a grupelor Cupei României, iar acum campioana Ligii 1 și-a mutat atenția către derby-ul cu Dinamo București, din cadrul etapei a 19-a.

Suporterilor nu le-a căzut bine înfrângerea de la Arad și au decis să nu mai meargă la bază la ultimul antrenament dinaintea partidei, conform declarațiilor făcute de Gheorghe Mustață.

Gheorghe Mustață: „Nu trebuie să le spunem noi ce trebuie să se întâmple cu Dinamo”

Peste 15.000 de bilete au fost vândute deja pentru meciul de sâmbătă dintre FCSB și Dinamo, iar suporterii roș-albaștrilor așteaptă o victorie, mai ales după rușinea de la Arad, din Cupa României.

Liderul Peluzei Nord a transmis că fanii nu vor merge la baza din Berceni înaintea meciului și a vorbit și despre situația lui Ngezana, care nu a vrut să joace la Ovidiu.

„E posibil să fi fost obosit mai rău decât este. (n.r. dacă merg fanii să discute cu Ngezana) Nu știu, deocamdată nu am luat hotărârea să mergem la Berceni și să vorbim cu ei. Cred că îi lăsăm pe jucători să-și dea seama ce au de făcut.