Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Meci de coşmar pentru Bolgado! Gafă la primul gol şi cartonaş roşu inexplicabil în Oţelul - CFR Cluj - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Meci de coşmar pentru Bolgado! Gafă la primul gol şi cartonaş roşu inexplicabil în Oţelul – CFR Cluj

Meci de coşmar pentru Bolgado! Gafă la primul gol şi cartonaş roşu inexplicabil în Oţelul – CFR Cluj

Publicat: 24 august 2025, 18:23

Comentarii
Meci de coşmar pentru Bolgado! Gafă la primul gol şi cartonaş roşu inexplicabil în Oţelul – CFR Cluj

Bolgado în Oţelul - CFR Cluj / Sport Pictures

Continuă coşmarul la CFR Cluj, chiar şi după meciul cu Hacken. După 2-7 în Suedia, în manşa tur a play-off-ului Conference League, clujenii joacă la Galaţi, contra celor de la Oţelul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bolgado a fost în centrul atenţiei la Galaţi. El a rezistat doar 50 de minute pe teren, deoarece a fost eliminat pentru că şi-a lovit cu pumnul un adversar. Tot el a gafat incredibil la primul gol marcat de gălăţeni.

Bolgado a îngropat-o pe CFR Cluj în meciul cu Oţelul

Bolgado a ieşit în evidenţă prima oară în minutul 26, atunci când Patrick a deschis scorul. Bolgado a bătut un out de poartă, dar pasa trimisă de acesta s-a dus între portarul Hindrich şi Matei Ilie. Bană a fost pe fază, a recuperat, după care i-a pasat lui Patrick, marcatorul primului gol.

În minutul 50, Bolgado a oferit un nou episod halucinant. La o lovitură liberă a ardelenilor, el l-a lovit cu pumnul în faţă pe Kazo. Marian Barbu a fost nevoit să se ducă mai întâi la monitorul VAR.

Captură Prima Sport
Captură Prima Sport

După ce a văzut relăurile, i-a arătat cartonaşul roşu lui Bolgado, iar fundaşul celor de la CFR Cluj a părut surprins de decizie şi a încercat să îi explice arbitrului ce a vrut să facă.

Reclamă
Reclamă
Captură Prima Sport
Captură Prima Sport

În cele din urmă, Oţelul Galaţi s-a impus cu 4-1, iar CFR Cluj a suferit o nouă umilinţă, după cea din Suedia, cu Hacken.

Patrick Fernandes a reușit un hat-trick în Oțelul – CFR Cluj!

Patrick Fernandes a marcat un hat-trick în Oțelul – CFR Cluj! Atacantul de 31 de ani a făcut spectacol în cadrul duelului din etapa a 7-a.

Fernandes a deschis scorul în cadrul duelului de la Galați în minutul 25. Atunci, jucătorii de la CFR Cluj au comis o gafă uriașă, iar atacantul din Capul Verde a înscris fără probleme.

Accident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 aniAccident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 ani
Reclamă

Patrick Fernandes a reușit „dubla” înainte de pauză. În minutul 45, atacantul celor de la Oțelul a înscris cu un șut din interiorul careului.

Jucătorul ajuns la Galați în această vară a marcat al 3-lea gol în minutul 56. Acesta a scăpat singur cu Hindrich și a trimis mingea în plasă.

În stagiunea precedentă, Patrick Fernandes a evoluat pentru Maritimo, în Liga Portugal 2. Acesta a reușit să marcheze doar două goluri pe parcursul întregului sezon. Astfel, prestația sa din meciul cu CFR Cluj este de-a dreptul spectaculoasă. În cariera sa, Patrick Fernandes a jucat doar pentru echipa din Portugalia. Acesta a adunat meciuri și în Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY.

La Oțelul a ajuns în această perioadă de mercato, din postura de jucător liber de contract. În momentul de față, atacantul este cotat la suma de 150.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Observator
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Un poștaș din India e numit „erou al rufelor” în urma unui act de bunătate. Gestul pe care l-a făcut acesta, de fapt
Fanatik.ro
Un poștaș din India e numit „erou al rufelor” în urma unui act de bunătate. Gestul pe care l-a făcut acesta, de fapt
18:07
Oţelul – CFR Cluj 4-1. O nouă umilinţă pentru ardeleni. Patrick a reuşit un hat-trick
18:02
„FCSB no es Steaua!” Mesajul direct, sub privirile tuturor, apărut la Levante – Barcelona
17:44
Patrick Fernandes, hat-trick în Oțelul – CFR Cluj! În sezonul trecut a marcat doar de două ori!
17:33
VIDEOFC Porto – Casa Pia LIVE VIDEO (20:00). Continuă spectacolul în Liga Portugal
17:09
Universitatea Craiova – Petrolul LIVE SCORE (18:30). Oltenii, neînvinși în noul sezon. Echipele probabile
17:00
Gafă de cascadorii râsului în Oţelul – CFR Cluj! Gazdele au marcat după o eroare uriaşă a ardelenilor
Vezi toate știrile
1 Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron 2 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 3 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 4 Italienii au dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu după Genoa – Lecce 0-0. Nota primită 5 Victor Pițurcă s-a convins și a dat verdictul în lupta la titlu: „Doar ele concurează” 6 Sorana Cîrstea, salt impresionant în clasamentul WTA după titlul de la Cleveland: “Aveam zero aşteptări”
Citește și
Cele mai citite
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani