Meci de coşmar pentru Bolgado! Gafă la primul gol şi cartonaş roşu inexplicabil în Oţelul - CFR Cluj - Antena Sport

Continuă coşmarul la CFR Cluj, chiar şi după meciul cu Hacken. După 2-7 în Suedia, în manşa tur a play-off-ului Conference League, clujenii joacă la Galaţi, contra celor de la Oţelul.
Bolgado a fost în centrul atenţiei la Galaţi. El a rezistat doar 50 de minute pe teren, deoarece a fost eliminat pentru că şi-a lovit cu pumnul un adversar. Tot el a gafat incredibil la primul gol marcat de gălăţeni.
Bolgado a îngropat-o pe CFR Cluj în meciul cu Oţelul
Bolgado a ieşit în evidenţă prima oară în minutul 26, atunci când Patrick a deschis scorul. Bolgado a bătut un out de poartă, dar pasa trimisă de acesta s-a dus între portarul Hindrich şi Matei Ilie. Bană a fost pe fază, a recuperat, după care i-a pasat lui Patrick, marcatorul primului gol.
În minutul 50, Bolgado a oferit un nou episod halucinant. La o lovitură liberă a ardelenilor, el l-a lovit cu pumnul în faţă pe Kazo. Marian Barbu a fost nevoit să se ducă mai întâi la monitorul VAR.
După ce a văzut relăurile, i-a arătat cartonaşul roşu lui Bolgado, iar fundaşul celor de la CFR Cluj a părut surprins de decizie şi a încercat să îi explice arbitrului ce a vrut să facă.
În cele din urmă, Oţelul Galaţi s-a impus cu 4-1, iar CFR Cluj a suferit o nouă umilinţă, după cea din Suedia, cu Hacken.
Patrick Fernandes a reușit un hat-trick în Oțelul – CFR Cluj!
Patrick Fernandes a marcat un hat-trick în Oțelul – CFR Cluj! Atacantul de 31 de ani a făcut spectacol în cadrul duelului din etapa a 7-a.
Fernandes a deschis scorul în cadrul duelului de la Galați în minutul 25. Atunci, jucătorii de la CFR Cluj au comis o gafă uriașă, iar atacantul din Capul Verde a înscris fără probleme.