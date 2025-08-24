Meci de coşmar pentru Bolgado! Gafă la primul gol şi cartonaş roşu inexplicabil în Oţelul - CFR Cluj - Antena Sport

Continuă coşmarul la CFR Cluj, chiar şi după meciul cu Hacken. După 2-7 în Suedia, în manşa tur a play-off-ului Conference League, clujenii joacă la Galaţi, contra celor de la Oţelul.

Bolgado a fost în centrul atenţiei la Galaţi. El a rezistat doar 50 de minute pe teren, deoarece a fost eliminat pentru că şi-a lovit cu pumnul un adversar. Tot el a gafat incredibil la primul gol marcat de gălăţeni.

Bolgado a îngropat-o pe CFR Cluj în meciul cu Oţelul

Bolgado a ieşit în evidenţă prima oară în minutul 26, atunci când Patrick a deschis scorul. Bolgado a bătut un out de poartă, dar pasa trimisă de acesta s-a dus între portarul Hindrich şi Matei Ilie. Bană a fost pe fază, a recuperat, după care i-a pasat lui Patrick, marcatorul primului gol.

În minutul 50, Bolgado a oferit un nou episod halucinant. La o lovitură liberă a ardelenilor, el l-a lovit cu pumnul în faţă pe Kazo. Marian Barbu a fost nevoit să se ducă mai întâi la monitorul VAR.

După ce a văzut relăurile, i-a arătat cartonaşul roşu lui Bolgado, iar fundaşul celor de la CFR Cluj a părut surprins de decizie şi a încercat să îi explice arbitrului ce a vrut să facă.