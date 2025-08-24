Patrick Fernandes, hat-trick în Oțelul - CFR Cluj! În sezonul trecut a marcat doar de două ori! - Antena Sport

Patrick Fernandes a marcat un hat-trick în Oțelul – CFR Cluj! Atacantul de 31 de ani a făcut spectacol în cadrul duelului din etapa a 7-a.

Fernandes a deschis scorul în cadrul duelului de la Galați în minutul 25. Atunci, jucătorii de la CFR Cluj au comis o gafă uriașă, iar atacantul din Capul Verde a înscris fără probleme.

Patrick Fernandes a reușit un hat-trick în Oțelul – CFR Cluj!

Patrick Fernandes a reușit „dubla” înainte de pauză. În minutul 45, atacantul celor de la Oțelul a înscris cu un șut din interiorul careului.

Jucătorul ajuns la Galați în această vară a marcat al 3-lea gol în minutul 56. Acesta a scăpat singur cu Hindrich și a trimis mingea în plasă.

În stagiunea precedentă, Patrick Fernandes a evoluat pentru Maritimo, în Liga Portugal 2. Acesta a reușit să marcheze doar două goluri pe parcursul întregului sezon. Astfel, prestația sa din meciul cu CFR Cluj este de-a dreptul spectaculoasă.