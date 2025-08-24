Patrick Fernandes, hat-trick în Oțelul - CFR Cluj! În sezonul trecut a marcat doar de două ori! - Antena Sport

Închide meniul
Patrick Fernandes, hat-trick în Oțelul – CFR Cluj! În sezonul trecut a marcat doar de două ori!

Alex Ioniță Publicat: 24 august 2025, 17:44

Patrick Fernandes, hat-trick în Oțelul – CFR Cluj! În sezonul trecut a marcat doar de două ori!

Sport Pictures

Patrick Fernandes a marcat un hat-trick în Oțelul – CFR Cluj! Atacantul de 31 de ani a făcut spectacol în cadrul duelului din etapa a 7-a.

Fernandes a deschis scorul în cadrul duelului de la Galați în minutul 25. Atunci, jucătorii de la CFR Cluj au comis o gafă uriașă, iar atacantul din Capul Verde a înscris fără probleme.

Patrick Fernandes a reușit un hat-trick în Oțelul – CFR Cluj!

Patrick Fernandes a reușit „dubla” înainte de pauză. În minutul 45, atacantul celor de la Oțelul a înscris cu un șut din interiorul careului.

Jucătorul ajuns la Galați în această vară a marcat al 3-lea gol în minutul 56. Acesta a scăpat singur cu Hindrich și a trimis mingea în plasă.

În stagiunea precedentă, Patrick Fernandes a evoluat pentru Maritimo, în Liga Portugal 2. Acesta a reușit să marcheze doar două goluri pe parcursul întregului sezon. Astfel, prestația sa din meciul cu CFR Cluj este de-a dreptul spectaculoasă.

În cariera sa, Patrick Fernandes a jucat doar pentru echipa din Portugalia. Acesta a adunat meciuri și în Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY.

La Oțelul a ajuns în această perioadă de mercato, din postura de jucător liber de contract. În momentul de față, atacantul este cotat la suma de 150.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Gafă de cascadorii râsului în Oţelul – CFR Cluj! Gazdele au marcat după o eroare uriaşă a ardelenilor

Oţelul Galaţi a reuşit să deschidă scorul în meciul cu CFR Cluj, din etapa a şaptea a Ligii 1. Ardelenii se află la primul meci după plecarea lui Dan Petrescu, cel care nu a mai rezistat şi şi-a dat demisia în urma umilinţei din meciul tur cu Hacken, când suedezii s-au impus cu 7-2, în play-off-ul Conference League.

În minutul 25, Patrick Fernandes a deschis scorul după o eroare de neexplicat a clujenilor. Ceea ce trebuia să fie o simplă repunere din şase metri s-a transformat într-un gol al gălăţenilor.

Bolgado a executat cum nu se poate mai prost out-ul din şase metri. Mingea sa a fost trimisă între portarul Hindrich şi Matei Ilie, niciunul nereuşind să reacţioneze suficient de repede.

Pe fază a fost Bană, cel care a recuperat balonul şi care i-a trimis lui Patrick Fernandes. Încă sunt şocul gafei, apărarea lui CFR Cluj nu a avut timp de reacţie, iar atacantul din Insulele Capului Verde a marcat primul său pentru Oţelul Galaţi din acest sezon. El a ajuns vara aceasta în Liga 1, după ce a evoluat în ultimul sezon la Maritimo, în a doua ligă portugheză.

18:27
LIVE SCOREUniversitatea Craiova – Petrolul 0-0. Oltenii, neînvinși în noul sezon
18:24
Cristi Chivu vede o rivală drept favorită la câștigarea titlului în Serie A! Echipa numită de antrenorul lui Inter
18:23
Meci de coşmar pentru Bolgado! Gafă la primul gol şi cartonaş roşu inexplicabil în Oţelul – CFR Cluj
18:07
Oţelul – CFR Cluj 4-1. O nouă umilinţă pentru ardeleni. Patrick a reuşit un hat-trick
18:02
„FCSB no es Steaua!” Mesajul direct, sub privirile tuturor, apărut la Levante – Barcelona
17:33
VIDEOFC Porto – Casa Pia LIVE VIDEO (20:00). Continuă spectacolul în Liga Portugal
