Patrick Fernandes, hat-trick în Oțelul - CFR Cluj! În sezonul trecut a marcat doar de două ori! - Antena Sport

Patrick Fernandes a marcat un hat-trick în Oțelul – CFR Cluj! Atacantul de 31 de ani a făcut spectacol în cadrul duelului din etapa a 7-a.
Fernandes a deschis scorul în cadrul duelului de la Galați în minutul 25. Atunci, jucătorii de la CFR Cluj au comis o gafă uriașă, iar atacantul din Capul Verde a înscris fără probleme.
Patrick Fernandes a reușit un hat-trick în Oțelul – CFR Cluj!
Patrick Fernandes a reușit „dubla” înainte de pauză. În minutul 45, atacantul celor de la Oțelul a înscris cu un șut din interiorul careului.
Jucătorul ajuns la Galați în această vară a marcat al 3-lea gol în minutul 56. Acesta a scăpat singur cu Hindrich și a trimis mingea în plasă.
În stagiunea precedentă, Patrick Fernandes a evoluat pentru Maritimo, în Liga Portugal 2. Acesta a reușit să marcheze doar două goluri pe parcursul întregului sezon. Astfel, prestația sa din meciul cu CFR Cluj este de-a dreptul spectaculoasă.
În cariera sa, Patrick Fernandes a jucat doar pentru echipa din Portugalia. Acesta a adunat meciuri și în Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY.
La Oțelul a ajuns în această perioadă de mercato, din postura de jucător liber de contract. În momentul de față, atacantul este cotat la suma de 150.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
Gafă de cascadorii râsului în Oţelul – CFR Cluj! Gazdele au marcat după o eroare uriaşă a ardelenilor
Oţelul Galaţi a reuşit să deschidă scorul în meciul cu CFR Cluj, din etapa a şaptea a Ligii 1. Ardelenii se află la primul meci după plecarea lui Dan Petrescu, cel care nu a mai rezistat şi şi-a dat demisia în urma umilinţei din meciul tur cu Hacken, când suedezii s-au impus cu 7-2, în play-off-ul Conference League.