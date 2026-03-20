„Meritai să fii convocat?” Răspunsul lui Darius Olaru, după ce a fost lăsat acasă de Mircea Lucescu

Darius Olaru a oferit prima reacție, după ce a ratat convocarea la națională pentru barajul cu Turcia, de pe 26 martie. Căpitanul FCSB-ului a recunoscut că și-ar fi dorit să facă parte din lotul pentru duelul „de foc” de la Istanbul.
Olaru a subliniat, totuși, și că nu s-a simțit la capacitate maximă în ultima perioadă, din cauza unei răceli. Acesta le va ține pumnii „tricolorilor”, având încredere că pot trece de turci.
Darius Olaru, prima reacție după ce nu a fost convocat la națională pentru barajul cu Turcia
Darius Olaru a oferit declarații și despre victoria cu UTA. Mijlocașul FCSB-ului a transmis că echipa a prestat un joc bun, fiind în continuare în faza de adaptare în play-out.
„Am reuşit să facem un joc bun şi intrăm în această pauză de pe primul loc. Încercăm să ne adaptăm. Este un sistem nou pentru noi. Am mai şi schimbat sistemul astăzi şi cred că am făcut un meci bun, iar victoria este meritată. În tot sezonul nu am reuşit să legăm mai multe rezultate pozitive. Acum trebuie, de la meci la meci, să urcăm, să jucăm din ce în ce mai bine şi, normal, vor veni şi rezultatele.
(n.r. – despre lotul naţionalei) Nu am niciun comentariu. Vreau să le urez baftă. Ne aşteaptă meciuri foarte grele. Ştiu grupul de acolo. Am încredere că putem bate Turcia.
(n.r. – Meritai să fii convocat?) Nu pot să zic că mă aşteptam, de dorit mi-aş fi dorit. Iau totul constructiv. În ultimele două săptămâni am fost bolnav şi nu mă simt la 100%”, a declarat Darius Olaru, conform digisport.ro, după FCSB – UTA 1-0.
