„Meritai să fii convocat?” Răspunsul lui Darius Olaru, după ce a fost lăsat acasă de Mircea Lucescu

Viviana Moraru Publicat: 20 martie 2026, 21:27

Comentarii
Darius Olaru, la FCSB/ Sport Pictures

Darius Olaru a oferit prima reacție, după ce a ratat convocarea la națională pentru barajul cu Turcia, de pe 26 martie. Căpitanul FCSB-ului a recunoscut că și-ar fi dorit să facă parte din lotul pentru duelul „de foc” de la Istanbul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Olaru a subliniat, totuși, și că nu s-a simțit la capacitate maximă în ultima perioadă, din cauza unei răceli. Acesta le va ține pumnii „tricolorilor”, având încredere că pot trece de turci.

Darius Olaru, prima reacție după ce nu a fost convocat la națională pentru barajul cu Turcia

Darius Olaru a oferit declarații și despre victoria cu UTA. Mijlocașul FCSB-ului a transmis că echipa a prestat un joc bun, fiind în continuare în faza de adaptare în play-out.

„Am reuşit să facem un joc bun şi intrăm în această pauză de pe primul loc. Încercăm să ne adaptăm. Este un sistem nou pentru noi. Am mai şi schimbat sistemul astăzi şi cred că am făcut un meci bun, iar victoria este meritată. În tot sezonul nu am reuşit să legăm mai multe rezultate pozitive. Acum trebuie, de la meci la meci, să urcăm, să jucăm din ce în ce mai bine şi, normal, vor veni şi rezultatele.

(n.r. – despre lotul naţionalei) Nu am niciun comentariu. Vreau să le urez baftă. Ne aşteaptă meciuri foarte grele. Ştiu grupul de acolo. Am încredere că putem bate Turcia.

Reclamă
Reclamă

(n.r. – Meritai să fii convocat?) Nu pot să zic că mă aşteptam, de dorit mi-aş fi dorit. Iau totul constructiv. În ultimele două săptămâni am fost bolnav şi nu mă simt la 100%”, a declarat Darius Olaru, conform digisport.ro, după FCSB – UTA 1-0.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Se caută 20.000 de angajați pe litoral. Cu cât sunt plătite cameristele, recepționerele și chelnerii
Observator
Se caută 20.000 de angajați pe litoral. Cu cât sunt plătite cameristele, recepționerele și chelnerii
Georgina Rodriguez, din nou în centrul atenției. Cum s-a prezentat logodnica lui Cristiano Ronaldo la un eveniment
Fanatik.ro
Georgina Rodriguez, din nou în centrul atenției. Cum s-a prezentat logodnica lui Cristiano Ronaldo la un eveniment
23:25

Ilie Dumitrescu a descris într-un singur cuvânt ratarea campionatului, din CFR Cluj – Rapid!
22:55

LIVE VIDEOEstrela Amadora – Casa Pia 3-0. Ianis Stoica a scos un penalty pentru gazde!
22:50

LIVE TEXTCFR Cluj – Rapid 1-0. Ritm de play-off în Gruia! Korenica a deschis scorul
22:28

Ratarea etapei în CFR Cluj – Rapid. Atacantul clujenilor, pe modelul Claudiu Petrila
22:13

Sorana Cîrstea, calificare fantastică în turul trei la WTA Miami! Românca a eliminat una dintre favorite
22:01

„Trebuie să te respecți”. Plecat de la FCSB, Mihai Pintilii și-a făcut praf foștii jucători după victoria cu UTA
Vezi toate știrile
1 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 2 Mirel Rădoi face primul transfer la FCSB! Gigi Becali îi dă salariu de 25.000 de euro pe lună 3 FotoRonaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont 4 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 5 Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat” 6 BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce”
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav