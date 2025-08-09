"Meritam un egal!" Ianis Zicu a reacționat după 1-2 cu UTA! Ce l-a nemulțumit pe antrenor - Antena Sport

Închide meniul
“Meritam un egal!” Ianis Zicu a reacționat după 1-2 cu UTA! Ce l-a nemulțumit pe antrenor

Alex Ioniță Publicat: 9 august 2025, 21:05

Ianis Zicu / AntenaSport

Ianis Zicu a oferit prima reacție după UTA – Farul 2-1. Antrenorul „marinarilor” a dezvăluit și ce l-a nemulțumit în cadrul partidei jucate la Arad.

Farul a avut mai multe ocazii în finalul partidei de la Arad, însă elevii lui Ianis Zicu nu au reușit să restabilească egalitatea. Astfel, echipa de la malul mării a ratat șansa de a urca pe prima poziție în Liga 1.

Ce a spus Ianis Zicu după UTA – Farul 2-1

În opinia lui Ianis Zicu, partida cu UTA a fost una frumoasă. Tehnicianul s-a declarat însă dezamăgit de faptul că echipa sa a plecat fără puncte de la Arad.

De asemenea, antrenorul de la Farul a dezvăluit că a fost nemulțumit de faptul că echipa sa a încasat primul gol, după o greșeală personală.

„A fost o partidă frumoasă, din păcate plecăm fără niciun punct, cred că meritam un egal, chiar dacă ei au avut momente în care puteau să se desprindă. Ăsta este fotbalul, un moment fix, sunt situații care apar, au făcut 2-1.

Sunt situații pe care ți le asumi, dacă vrei să ataci trebuie să îți asumi un oarecare dezechilibru pe faza defensivă.

Nu știu dacă ne-au surprins, știam de Pospelov, știam de Abdallah, dar e fotbal, apar momentele astea, nu ai cum să le controlezi pe toate. Trebuie să fim puternici. Dacă ne băteau și eram moi, nu aveam atitudine, atunci puteam să fim cu capul jos, să ne fie rușine.

Eroarea personală de la primul gol, unde trebuia să existe mai multă comunicare, lucrul acesta nu mi-a plăcut, dar asta este, sunt situații care apar”, a spus Ianis Zicu, la digisport.ro.

UTA – Farul 2-1

UTA a învins-o pe Farul cu scorul de 2-1, în etapa a 5-a din Liga 1. Partida de la Arad a fost în format LIVE SCORE pe AS.ro.

Arădenii au dat prima lovitură a partidei în minutul 8, prin Tzionis. Mai apoi, Farul a revenit în meci și a egalat în minutul 62, prin Radaslavescu.

Ultimul gol al partidei a fost marcat de Pospelov, în minutul 78, după o centrare bună a lui Tzionis.

După acest rezultat UTA a urcat, cel puțin provizioriu, pe primul loc în Liga 1, cu 11 puncte. Pe locurile 2 și 3 se află Rapid și Universitatea Craiova, care încă nu și-au jucat duelurile din această etapă.

De cealaltă parte, Farul ocupă, în prezent, locul al 4-lea, cu 10 puncte după 5 partide jucate.

