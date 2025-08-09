"Meritam un egal!" Ianis Zicu a reacționat după 1-2 cu UTA! Ce l-a nemulțumit pe antrenor - Antena Sport

Ianis Zicu a oferit prima reacție după UTA – Farul 2-1. Antrenorul „marinarilor” a dezvăluit și ce l-a nemulțumit în cadrul partidei jucate la Arad.

Farul a avut mai multe ocazii în finalul partidei de la Arad, însă elevii lui Ianis Zicu nu au reușit să restabilească egalitatea. Astfel, echipa de la malul mării a ratat șansa de a urca pe prima poziție în Liga 1.

Ce a spus Ianis Zicu după UTA – Farul 2-1

În opinia lui Ianis Zicu, partida cu UTA a fost una frumoasă. Tehnicianul s-a declarat însă dezamăgit de faptul că echipa sa a plecat fără puncte de la Arad.

De asemenea, antrenorul de la Farul a dezvăluit că a fost nemulțumit de faptul că echipa sa a încasat primul gol, după o greșeală personală.

„A fost o partidă frumoasă, din păcate plecăm fără niciun punct, cred că meritam un egal, chiar dacă ei au avut momente în care puteau să se desprindă. Ăsta este fotbalul, un moment fix, sunt situații care apar, au făcut 2-1.