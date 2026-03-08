Andrei Coubiș putea ajunge la FCSB! Cine a blocat mutarea și care erau condițiile transferului - Antena Sport

Universitatatea Cluj l-a transferat în această iarnă pe Andrei Coubiș, iar mutarea s-a dovedit a fi una câștigătoare, stoperul având evoluții solide în meciurile jucate pentru „șepcile roșii”.

Împrumutat în primă instanță de la Sampdoria, acesta a fost transferat definitiv de formația antrenată de Cristiano Bergodi. Coubiș a fost propus însă și la FCSB.

Mihai Stoica a blocat transferul lui Andrei Coubiș la FCSB

Cu juniorat la AC Milan, Andrei Coubiș a impresionat deja din primele sale meciuri la Universitatea Cluj, iar stoperul a captat și atenția selecționerului Mircea Lucescu, care în are în vizor pentru barajul cu Turcia, de la finalul lunii martie.

Potrivit gsp.ro, FCSB a avut ocazia de a-l transfera pe Coubiș când acesta era la AC Milan, însă mutarea a fost blocată de Mihai Stoica. Sursa citată menționează că suma de transfer era de 200.000 de euro, la care italienii păstrau și un procent dintr-o mutare viitoare.

Mai mult decât atât, salariul anual pe care l-ar fi încasat stoperul român la campioana României era de 130.000 de euro. Opt meciuri, două goluri și o pasă de gol sunt cifrele lui Coubiș de la sosirea la U Cluj.