Metaloglobus - FC Botoșani 0-2. Gruparea lui Leo Grozavu urcă pe locul al doilea - Antena Sport

FC Botoșani își continuă sezonul remarcabil din Liga 1. Formația antrenată de Leo Grozavu s-a impus fără mari emoții la Clinceni contra celor de la Metaloglobus București, scor 2-0, în etapa cu numărul 11.
Moldovenii au controlat partida de la un capăt la celălalt și au meritat pe deplin cele trei puncte. Reușita meciului i-a aparținut lui Cîmpanu, care a înscris superb din lovitură liberă.
Botoșaniul se apropie la două puncte de liderul Universitatea Craiova
FC Botoșani a defilat luni seară la Clinceni, pe terenul nou promovatei Metaloglobus București. Gruparea pregătită de Leo Grozavu s-a impus fără mari probleme în etapa cu numărul 11 a Ligii 1.
Zoran Mitrov a deschis scorul pentru formația oaspete în minutul 27, după ce a fructificat pasa lui Andrei Dumiter. La pauză scorul putea fi 2-0, însă reușita lui Sebastian Mailat a fost anulată din cauza unui ofsaid.
În repriza a doua, introducerea lui Cîmpanu a fost una foarte inspirată. Tarek Aggoun a văzut cartonașul roșu în minutul 62, iar din lovitura liberă rezultată, Cîmpanu a dus scorul la 2-0, executând impecabil.
Cu această victorie, FC Botoșani a urcat pe poziția a doua în campionatul intern și s-a apropiat la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova.
