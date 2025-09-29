Metaloglobus - FC Botoșani 0-2. Gruparea lui Leo Grozavu urcă pe locul al doilea - Antena Sport

Închide meniul
Metaloglobus – FC Botoșani 0-2. Gruparea lui Leo Grozavu urcă pe locul al doilea

Daniel Işvanca Publicat: 29 septembrie 2025, 19:59

Metaloglobus – FC Botoșani 0-2. Gruparea lui Leo Grozavu urcă pe locul al doilea

Metaloglobus - FC Botoșani / SPORT PICTURES

FC Botoșani își continuă sezonul remarcabil din Liga 1. Formația antrenată de Leo Grozavu s-a impus fără mari emoții la Clinceni contra celor de la Metaloglobus București, scor 2-0, în etapa cu numărul 11.

Moldovenii au controlat partida de la un capăt la celălalt și au meritat pe deplin cele trei puncte. Reușita meciului i-a aparținut lui Cîmpanu, care a înscris superb din lovitură liberă.

Botoșaniul se apropie la două puncte de liderul Universitatea Craiova

FC Botoșani a defilat luni seară la Clinceni, pe terenul nou promovatei Metaloglobus București. Gruparea pregătită de Leo Grozavu s-a impus fără mari probleme în etapa cu numărul 11 a Ligii 1.

Zoran Mitrov a deschis scorul pentru formația oaspete în minutul 27, după ce a fructificat pasa lui Andrei Dumiter. La pauză scorul putea fi 2-0, însă reușita lui Sebastian Mailat a fost anulată din cauza unui ofsaid.

În repriza a doua, introducerea lui Cîmpanu a fost una foarte inspirată. Tarek Aggoun a văzut cartonașul roșu în minutul 62, iar din lovitura liberă rezultată, Cîmpanu a dus scorul la 2-0, executând impecabil.

Cu această victorie, FC Botoșani a urcat pe poziția a doua în campionatul intern și s-a apropiat la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova.

