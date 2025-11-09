"Mi-a spus că nu știe cine sunt". Andrei Nicolescu, protagonistul unui moment uluitor în Dinamo - Csikszereda - Antena Sport

Andrei Nicolescu a povestit în cadrul unei intervenții de la o emisiune cum Zoltan Szondi, președintele celor de la Csikszereda, l-a sunat înaintea duelului de pe Arena Națională pentru a-l ajuta cu o problemă, după care nu l-a mai recunoscut când s-au văzut față în față. Președintele lui Dinamo a ținut să vină cu o replică și pentru Robert Ilyes, care a acuzat în termeni duri arbitrajul duelului de la București.

Dinamo a obținut o victorie răsunătoare în fața celor de la Csikszereda cu scorul de 4-0 pe Arena Națională, la capătul unui duel în care alb-roșiii au primit un penalty la 0-0, iar ciucanilor li s-a refuzat unul la 1-0. După meci, antrenorul echipei din Harghita, Robert Ilyes, s-a arătat extrem de dezamăgit de deciziile luate de brigada de arbitri și a dezvăluit că s-a simțit ca în 1989.

Andrei Nicolescu, răspuns pentru oficialii de la Csikszereda

La peste jumătate de zi distanță de fluierul final, Andrei Nicolescu a declarat că avea altă părere față de antrenorul ciucanilor și a adus aminte de un moment în care el nu a comentat asupra unor decizii de arbitraj, deși simțea că echipa sa a fost dezavantajată. Ceea ce a ieșit în evidență la declarația conducătorului a fost însă povestea cu Zoltan Szondi, care i-a spus că nu îl știe deși vorbiseră mai devreme la telefon înainte de meci.

“Eu aveam o cu totul altă impresie despre Robert Ilyeș. Am mai vorbit cu el. Sincer, și interacțiunea cu domnul președinte de acolo, care inițial m-a sunat pentru că nu putea să coboare la echipă. M-a rugat la telefon să-i ajut și i-am ajutat.

După care când ne-am întâlnit mi-a spus că nu știe cine sunt și că dacă aș fi studentul lui n-ar vorbi cu mine că am mâinile în buzunar. Mi se pare că fudulia e contagioasă în zona aia. M-a acuzat că de când am intrat la ei acolo, în Miercurea Ciuc, ca și cum am intrat în altă țară, am început să fac gălăgie.