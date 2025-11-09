Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Mi-a spus că nu știe cine sunt". Andrei Nicolescu, protagonistul unui moment uluitor în Dinamo - Csikszereda - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Mi-a spus că nu știe cine sunt”. Andrei Nicolescu, protagonistul unui moment uluitor în Dinamo – Csikszereda

“Mi-a spus că nu știe cine sunt”. Andrei Nicolescu, protagonistul unui moment uluitor în Dinamo – Csikszereda

Andrei Nicolae Publicat: 9 noiembrie 2025, 14:16

Comentarii
Mi-a spus că nu știe cine sunt. Andrei Nicolescu, protagonistul unui moment uluitor în Dinamo – Csikszereda

Andrei Nicolescu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Andrei Nicolescu a povestit în cadrul unei intervenții de la o emisiune cum Zoltan Szondi, președintele celor de la Csikszereda, l-a sunat înaintea duelului de pe Arena Națională pentru a-l ajuta cu o problemă, după care nu l-a mai recunoscut când s-au văzut față în față. Președintele lui Dinamo a ținut să vină cu o replică și pentru Robert Ilyes, care a acuzat în termeni duri arbitrajul duelului de la București.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a obținut o victorie răsunătoare în fața celor de la Csikszereda cu scorul de 4-0 pe Arena Națională, la capătul unui duel în care alb-roșiii au primit un penalty la 0-0, iar ciucanilor li s-a refuzat unul la 1-0. După meci, antrenorul echipei din Harghita, Robert Ilyes, s-a arătat extrem de dezamăgit de deciziile luate de brigada de arbitri și a dezvăluit că s-a simțit ca în 1989.

Andrei Nicolescu, răspuns pentru oficialii de la Csikszereda

La peste jumătate de zi distanță de fluierul final, Andrei Nicolescu a declarat că avea altă părere față de antrenorul ciucanilor și a adus aminte de un moment în care el nu a comentat asupra unor decizii de arbitraj, deși simțea că echipa sa a fost dezavantajată. Ceea ce a ieșit în evidență la declarația conducătorului a fost însă povestea cu Zoltan Szondi, care i-a spus că nu îl știe deși vorbiseră mai devreme la telefon înainte de meci.

Eu aveam o cu totul altă impresie despre Robert Ilyeș. Am mai vorbit cu el. Sincer, și interacțiunea cu domnul președinte de acolo, care inițial m-a sunat pentru că nu putea să coboare la echipă. M-a rugat la telefon să-i ajut și i-am ajutat.

După care când ne-am întâlnit mi-a spus că nu știe cine sunt și că dacă aș fi studentul lui n-ar vorbi cu mine că am mâinile în buzunar. Mi se pare că fudulia e contagioasă în zona aia. M-a acuzat că de când am intrat la ei acolo, în Miercurea Ciuc, ca și cum am intrat în altă țară, am început să fac gălăgie.

Reclamă
Reclamă

E stupefiant, sincer. Am rămas puțin șocat de atitudine. Astea s-au întâmplat înainte de meci. Asta e. Aveam o impresie mai bună despre el, îl apreciam foarte mult ca profesionist.

Cred că aerul de Liga 1 a schimbat percepțiile unora. Dacă aș vorbi despre arbitraj, aș vorbi despre penalty-ul pe care l-a primit Sepsi cu Dinamo în minutul 90+6, moment în care m-a sunat toată lumea să comentez și am zis că dacă așa s-a decis la VAR, nu am ce să comentez“, a spus Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Observator
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost penalty la Musi! Bărbații din VAR au încurcat-o, nu trebuiau să intervină”
Fanatik.ro
Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost penalty la Musi! Bărbații din VAR au încurcat-o, nu trebuiau să intervină”
16:26
Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1. Ardelenii obțin un succes uriaș la debutul lui Daniel Pancu
16:06
Univ. Craiova – UTA Arad LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot urca pe podium. Cum arată echipele de start
15:54
Ilie Năstase, față în față cu Alcaraz la Turneul Campionilor. Ce i-a transmis ibericului
15:30
Cristi Chivu are derby azi în Inter – Lazio (LIVE SCORE). Andrei Rațiu, Dennis Man și Răzvan Marin joacă și ei
15:15
Imaginea zilei în Liga 1! “Galeria” CFR-ului face furori la Clinceni, cu Unirea Slobozia
14:57
Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri. Lovitură după lovitură dată de FIFA
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 S-a “rupt” pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt – FCSB. Situaţie incredibilă 4 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei 5 Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor 6 Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România