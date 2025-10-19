„Mi-aș da două palme să mă trezesc”. Cea mai dură reacție după ce FCSB a pierdut și cu Metaloglobus - Antena Sport

Basarab Panduru a oferit cea mai dură reacție după ce FCSB a fost învinsă de Metaloglobus, în etapa a 13-a a campionatului. Nou-promovata s-a impus cu 2-1 și a obținut astfel primul succes din istorie în Liga 1.
FCSB a condus cu 1-0, după golul marcat din penalty de Florin Tănase. Metaloglobus a întors însă scorul prin Ubbink și Huiban, care am punctat în minutul 48, respectiv 55
Cea mai dură reacție după ce FCSB a pierdut și cu Metaloglobus
Basarab Panduru s-a declarat șocat de rezultatul partidei și a declarat că nu s-ar fi gândit niciodată că FCSB va pierde acest duel. Fostul internațional nu înțelege cum campioana a fost învinsă de echipa nou-promovată după ce a condus cu 1-0 la pauză.
„Ce impresii? Nu credeam niciodată că FCSB-ul nu câștigă meciul acesta! Ai 1-0, pierzi meciul. Ceva nu e în regulă. Mi-aș da două palme să mă trezesc. Nu îmi vine să cred, dar nu cred că eu trebuie să îmi dau palme.
Alții trebuie să își dea palmele pentru că ceva nu este în regulă. Este de neconceput! Nu este ceva normal să pierzi meciul cu Metaloglobus. Și de la avantaj de 1-0!”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.
FCSB e pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 puncte de lider şi la cinci puncte de locurile de play-off. Metaloglobus e pe locul 16, ultimul, cu şase puncte.
FCSB, mesaj la miezul nopții după eșecul rușinos cu Metaloglobus
Roș-albaștrii au reacționat pe rețelele de socializare, după partida de la Clinceni. Ei au descris rezultatul ca fiind „o surpriză neplăcută”.
„FCSB a oferit o surpriză neplăcută în partida cu Metaloglobus, pe care Campionii României au pierdut-o cu 2-1, deși au condus cu 1-0 după primele 45 de minute.
Pentru roș-albaștri urmează partida de joi, din UEFA Europa League, împotriva celor de la Bologna FC, de pe Arena Națională (19:45).
Clubul nostru le mulțumește suporterilor prezenți la Clinceni, care și-au susținut favoriții pe toată durata partidei, în ciuda rezultatului neașteptat!”, a transmis FCSB, pe Instagram, după înfrângerea cu Metaloglobus.
