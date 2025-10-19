„Mi-aș da două palme să mă trezesc”. Cea mai dură reacție după ce FCSB a pierdut și cu Metaloglobus - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Basarab Panduru a oferit cea mai dură reacție după ce FCSB a fost învinsă de Metaloglobus, în etapa a 13-a a campionatului. Nou-promovata s-a impus cu 2-1 și a obținut astfel primul succes din istorie în Liga 1.

FCSB a condus cu 1-0, după golul marcat din penalty de Florin Tănase. Metaloglobus a întors însă scorul prin Ubbink și Huiban, care am punctat în minutul 48, respectiv 55

Cea mai dură reacție după ce FCSB a pierdut și cu Metaloglobus

Basarab Panduru s-a declarat șocat de rezultatul partidei și a declarat că nu s-ar fi gândit niciodată că FCSB va pierde acest duel. Fostul internațional nu înțelege cum campioana a fost învinsă de echipa nou-promovată după ce a condus cu 1-0 la pauză.

„Ce impresii? Nu credeam niciodată că FCSB-ul nu câștigă meciul acesta! Ai 1-0, pierzi meciul. Ceva nu e în regulă. Mi-aș da două palme să mă trezesc. Nu îmi vine să cred, dar nu cred că eu trebuie să îmi dau palme.