FCSB, mesaj la miezul nopții după eșecul rușinos cu Metaloglobus: „O surpriză neplăcută” - Antena Sport

FCSB a transmis un mesaj scurt la miezul nopții după eșecul rușinos suferit cu Metaloglobus, scor 1-2, în etapa a 13-a a campionatului. Nou-promovata a obținut prima victorie din istorie în Liga 1.
Roș-albaștrii au reacționat pe rețelele de socializare, după partida de la Clinceni. Ei au descris rezultatul ca fiind „o surpriză neplăcută”.
FCSB, mesaj la miezul nopții după eșecul rușinos cu Metaloglobus
De asemenea, campioana le-a mulțumit suporterilor care au făcut deplasarea pentru a susține echipa în meciul cu Metaloglobus. La finalul partidei, ei i-au strigat „Demisia” lui Elias Charalambous.
„FCSB a oferit o surpriză neplăcută în partida cu Metaloglobus, pe care Campionii României au pierdut-o cu 2-1, deși au condus cu 1-0 după primele 45 de minute.
Pentru roș-albaștri urmează partida de joi, din UEFA Europa League, împotriva celor de la Bologna FC, de pe Arena Națională (19:45).
Clubul nostru le mulțumește suporterilor prezenți la Clinceni, care și-au susținut favoriții pe toată durata partidei, în ciuda rezultatului neașteptat!”, a transmis FCSB, pe Instagram, după înfrângerea cu Metaloglobus.
Gigi Becali, reacție furibundă după Metaloglobus – FCSB 2-1
Gigi Becali s-a declarat extrem de nemulțumit de jocul vedetelor lui, Florin Tănase, Darius Olaru și Adrian Șut. Patronul campioanei a anunțat că în pauza de iarnă, e dispus să renunțe la cei trei jucători.
„Eu cred că ei au făcut bani şi nu mai au smerenie. Fiecare se crede important şi nu mai există unire, prietenie. Care mai de care e mai şmecher. Şut e mai şmecher, Tănase e mai şmecher, Olaru e mai şmecher. Când se dă fiecare că e „mai şmecher” şi nu mai există frăţie în fotbal, atunci se alege praful.
O să-i dăm, să vedem la iarnă, şi o să aducem unii mai săraci, care vor să câştige bani. Oamenii s-au văzut cu apartamente, cu sute de mii în conturi…”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.
- Dinamo – Rapid LIVE TEXT (20:30). Derby „de foc” pe Arena Națională. Echipele probabile
- Gigi Becali a anunțat obiectivul incredibil de la FCSB, după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: „Fac și eu ca Rotaru”
- „Mi-aș da două palme să mă trezesc”. Cea mai dură reacție după ce FCSB a pierdut și cu Metaloglobus
- „Eu nu sunt Gigi…”. Patronul de la Metaloglobus a reacționat după victoria cu FCSB. Mesajul transmis
- „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus