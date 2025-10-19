FCSB, mesaj la miezul nopții după eșecul rușinos cu Metaloglobus: „O surpriză neplăcută” - Antena Sport

FCSB a transmis un mesaj scurt la miezul nopții după eșecul rușinos suferit cu Metaloglobus, scor 1-2, în etapa a 13-a a campionatului. Nou-promovata a obținut prima victorie din istorie în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Roș-albaștrii au reacționat pe rețelele de socializare, după partida de la Clinceni. Ei au descris rezultatul ca fiind „o surpriză neplăcută”.

FCSB, mesaj la miezul nopții după eșecul rușinos cu Metaloglobus

De asemenea, campioana le-a mulțumit suporterilor care au făcut deplasarea pentru a susține echipa în meciul cu Metaloglobus. La finalul partidei, ei i-au strigat „Demisia” lui Elias Charalambous.

„FCSB a oferit o surpriză neplăcută în partida cu Metaloglobus, pe care Campionii României au pierdut-o cu 2-1, deși au condus cu 1-0 după primele 45 de minute.

Pentru roș-albaștri urmează partida de joi, din UEFA Europa League, împotriva celor de la Bologna FC, de pe Arena Națională (19:45).