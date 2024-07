Mihai Lixandru știe ce problemă a avut FCSB la meciul cu Unirea Slobozia: "Suntem conștienți de asta" - Antena Sport

Mihai Lixandru știe ce problemă a avut FCSB la meciul cu Unirea Slobozia. Mijlocașul lui Gigi Becali a dat toate cărțile pe față, după partida din etapa a 2-a a sezonului de Liga 1.

Unirea Slobozia a încurcat-o pe FCSB la Clinceni, într-un duel care s-a încheiat cu scorul de 2-2. Partida a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

După meci, Mihai Lixandru a declarat faptul că FCSB nu a știut să gestioneze o partidă pe care a avut-o „în mână”. De asemenea, mijlocașul a tras un semnal de alarmă și a spus că echipa trebuie să învețe din aceste greșeli.

„Nu se întâmplă nimic dacă am făcut din nou egal. Din păcate am fost egalați pe final. Ne simțeam bine, eram în joc. Nu dăm acum vina pe teren, nu dăm vina pe arbitri și nici pe adversari. Am avut meciul în mână și nu am știut să-l gestionăm.

Din păcate, am fost egalați pe final. Nu cred că am făcut un joc extraordinar, dar nici rău. Puteam să câștigăm cele trei puncte dacă eram mai atenți, dar trebuie să învățăm din greșelile astea.