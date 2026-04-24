Mihai Popescu a aflat din presă de plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB! Ce mesaj a avut pentru antrenor

Mihai Popescu (32 de ani) a mărturisit că nu ştia că Mirel Rădoi (45 de ani) o va părăsi pe FCSB pentru Gaziantep. Fundaşul central a aflat din presă de plecarea lui Rădoi. Ulterior, antrenorul le-a trimis jucătorilor, pe WhatsApp, un mesaj de rămas-bun, în care le-a urat baftă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Popescu i-a urat acelaşi lucru lui Mirel Rădoi, să aibă succes la noua lui echipă, Gaziantep.

Mihai Popescu, mesaj pentru Mirel Rădoi, după plecarea antrenorului: “Îi mulţumim că a venit să ne ajute”

“Ne-am achitat de sarcini, am făcut un meci bun. Important e că am menţinut pasa asta bună, ascendentă, din victorii în victorii. Mă bucur şi sper să o ţinem aşa până la sfârşit.

Ne-am trezit puţin cam târziu, dar mă bucur că ne-am trezit pentru că avem două baraje de jucat, pentru a ajunge în Europa. Ăsta este obiectivul, încercăm să ne pregătim zi de zi cât mai bine pentru meciurile care vor veni. Sper să îl îndeplinim, pentru asta muncim zi de zi.

(n.r: Sunt astea meciuri de pregătire pentru baraj?) Da, pregătire-nepregătire, trebuie să intrăm pe teren şi să ne facem treaba.