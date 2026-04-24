Mihai Popescu a aflat din presă de plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB! Ce mesaj a avut pentru antrenor

Mihai Popescu (32 de ani) a mărturisit că nu ştia că Mirel Rădoi (45 de ani) o va părăsi pe FCSB pentru Gaziantep. Fundaşul central a aflat din presă de plecarea lui Rădoi. Ulterior, antrenorul le-a trimis jucătorilor, pe WhatsApp, un mesaj de rămas-bun, în care le-a urat baftă.
Mihai Popescu i-a urat acelaşi lucru lui Mirel Rădoi, să aibă succes la noua lui echipă, Gaziantep.
Mihai Popescu, mesaj pentru Mirel Rădoi, după plecarea antrenorului: “Îi mulţumim că a venit să ne ajute”
“Ne-am achitat de sarcini, am făcut un meci bun. Important e că am menţinut pasa asta bună, ascendentă, din victorii în victorii. Mă bucur şi sper să o ţinem aşa până la sfârşit.
Ne-am trezit puţin cam târziu, dar mă bucur că ne-am trezit pentru că avem două baraje de jucat, pentru a ajunge în Europa. Ăsta este obiectivul, încercăm să ne pregătim zi de zi cât mai bine pentru meciurile care vor veni. Sper să îl îndeplinim, pentru asta muncim zi de zi.
(n.r: Sunt astea meciuri de pregătire pentru baraj?) Da, pregătire-nepregătire, trebuie să intrăm pe teren şi să ne facem treaba.
Sincer, n-am ştiut (n.r: că Rădoi pleacă), am văzut şi noi în presă. După care ne-a transmis un mesaj. Ce pot spune? A fost alegerea dânsului. Ne bucurăm că am lucrat cu dânsul, atât cât am făcut-o, sper că a fost mulţumit de toţi. Asta este în fotbal, fiecare merge pe drumul lui. Noi avem o treabă de dus la capăt aici. În primul rând îi mulţumim că a venit să ne ajute.
Pe WhatAapp am primit un mesaj, cu «Baftă!» şi urările spuse la plecări. Îi urăm şi noi dânsului «Baftă!».
(n.r: Ai dat toate calculele peste cap cu revenirea ta după accidentare. Cum eşti, eşti bine?) Da, am tot citit asta cu dat calculele peste cap. Sincer, a fost o perioadă grea, o perioadă lungă pentru mine, chiar dacă am revenit mai repede. Am acumulat multă poftă de fotbal”, a declarat Mihai Popescu, după FCSB – Petrolul 3-1, la zona mixtă.
FCSB – Petrolul 3-1
Echipa bucureşteană FCSB a învins, vineri seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia ploieşteană Petrolul, în etapa a şasea din play-out-ul Ligii 1.
La primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi, roş-albaştrii au primit penalty în minutul 14, după ce Roche a comis un henţ în propriul careu, respingând cu mâna la şutul lui Creţu. Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Florin Tănase, în minutul 16, şi FCSB conducea la limită. În minutul 28, Octavian Popescu l-a deposedat pe Papp în preajma careului, a pătruns şi a şutat din unghi, la colţul lung, majorând diferenţa de pe tabelă. După alte două minute a marcat Dawa, cu o lovitură de cap, dar reuşita lui a fost anulată pentru o poziţie de ofsaid.
Gazdele au marcat, totuşi, al treilea gol, în minutul 55, când Florin Tănase a pasat pentru Miculescu, iar acesta i-a trimis lui Olaru, care a înscris. Miculescu a fost aproape de gol, în minutul 64, când Bălbărău a respins in extremis. În cele din urmă, ploieştenii au înscris, în minutul 90, prin Aimbetov şi FCSB – Petrolul s-a terminat 3-1.
Bucureştenii sunt lideri în play-out, cu 36 de puncte, urmaţi de UTA (31 de puncte) şi FC Botoşani (30 de puncte), ambele însă cu un meci mai puţin. Petrolul e pe loc de baraj, al şaptelea, cu 23 de puncte.
