Adrian Rus semnează în Liga 1! Jucătorul dat la o parte de Gigi Becali ajunge la o rivală a FCSB-ului - Antena Sport

Adrian Rus a fost subiectul unor discuții pentru patronul de la FCSB, Gigi Becali, însă acesta a dat înapoi în momentul în care a aflat că trebuie să plătească un comision de 100.000 de euro către impresarul jucătorului. După ce discuțiile au intrat în impas, o altă formație din Liga 1 a intrat pe fir și a rezolvat transferul fundașului central plecat de la Pisa.

Rus a fost lăsat pe liber de formația nou-promovată în Serie A în această vară.

Universitatea Craiova face transferul lui Adrian Rus

Adrian Rus va ajunge în cele din urmă la o echipă de play-off, însă nu la FCSB, ci la Universitatea Craiova. Oltenii au profitat de refuzul pe care i l-a dat Gigi Becali fotbalistului și au obținut semnătura sa, potrivit gsp.ro.

După remiza dintre CFR Cluj și FCSB, patronul campioanei a spus că și-l dorește pe fundașul central, însă discuțiile cu impresarul său l-au făcut să anuleze orice discuție. Astfel, Rus va deveni jucătorul Universității Craiova, unde va avea șansa să colaboreze din nou cu Mirel Rădoi, după aventurile de la naționala Under-21 și de la echipa mare.

Jucătorul de 29 de ani a mai evoluat timp de un sezon în Liga 1 la Sepsi, între 2018 și 2019.