Adrian Rus semnează în Liga 1! Jucătorul dat la o parte de Gigi Becali ajunge la o rivală a FCSB-ului - Antena Sport

Adrian Rus a fost subiectul unor discuții pentru patronul de la FCSB, Gigi Becali, însă acesta a dat înapoi în momentul în care a aflat că trebuie să plătească un comision de 100.000 de euro către impresarul jucătorului. După ce discuțiile au intrat în impas, o altă formație din Liga 1 a intrat pe fir și a rezolvat transferul fundașului central plecat de la Pisa.
Rus a fost lăsat pe liber de formația nou-promovată în Serie A în această vară.
Universitatea Craiova face transferul lui Adrian Rus
Adrian Rus va ajunge în cele din urmă la o echipă de play-off, însă nu la FCSB, ci la Universitatea Craiova. Oltenii au profitat de refuzul pe care i l-a dat Gigi Becali fotbalistului și au obținut semnătura sa, potrivit gsp.ro.
După remiza dintre CFR Cluj și FCSB, patronul campioanei a spus că și-l dorește pe fundașul central, însă discuțiile cu impresarul său l-au făcut să anuleze orice discuție. Astfel, Rus va deveni jucătorul Universității Craiova, unde va avea șansa să colaboreze din nou cu Mirel Rădoi, după aventurile de la naționala Under-21 și de la echipa mare.
Jucătorul de 29 de ani a mai evoluat timp de un sezon în Liga 1 la Sepsi, între 2018 și 2019.
- Florin Prunea n-a avut milă când a văzut o nouă greșeală de arbitraj: “Du-te, bă, de aici, ce cauți la Liga 1”
- “Lasă că-l sun pe Gigi Becali”. Sebastian Colțescu a ironizat-o pe FCSB după egalul cu CFR Cluj
- Singura condiţie pe care o pune Dorinel Munteanu pentru o revenire spectaculoasă
- Liviu Ciobotariu şi-a decis viitorul, după ce fanii i-au cerut demisia în urma înfrângerii cu Farul!
- Farul – Petrolul 2-1. Echipa lui Ianis Zicu, prima victorie în Liga 1 după trei înfrângeri la rând