Mirel Rădoi cedează un jucător la o rivală din Liga 1. Anunțul făcut de Universitatea Craiova - Antena Sport

David Barbu este cotat de site-urile de specialitate la suma de 250.000 de euro. În acest sezon, tânărul jucător a bifat doar patru partide la Universitatea Craiova, cu FC Argeș, CFR Cluj, Petrolul și Botoșani, în campionat.

„OFICIAL | David Barbu va evolua la UTA Arad, sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon competițional.

Mijlocașul de 19 ani a fost crescut în academia Universității Craiova, fiind promovat la echipa mare în iarna lui 2024.

Mirel Rădoi cedează un jucător la o rivală din Liga 1. David Barbu a fost împrumutat de Universitatea Craiova la UTA, până la finalul acestui sezon.

În stagiunea precedentă la Universitatea Craiova, David Barbu a bifat 16 meciuri, în toate competițiile. El a reușit să marcheze și un gol, în duelul de play-off din ultima etapă cu Dinamo. Totodată, Barbu a oferit și o pasă decisivă în partida cu Buzău din sezonul regular.

David Barbu a participat alături de România U19 și la EURO 2025. Tânărul mijlocaș a fost titular în două dintre meciurile „tricolorilor”, cu Spania U19 și cu Danemarca U19, intrând în repriza secundă în partidele cu Muntenegru U19 și cu Olanda U19.