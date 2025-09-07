Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirel Rădoi cedează un jucător la o rivală din Liga 1. Anunțul făcut de Universitatea Craiova - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mirel Rădoi cedează un jucător la o rivală din Liga 1. Anunțul făcut de Universitatea Craiova

Mirel Rădoi cedează un jucător la o rivală din Liga 1. Anunțul făcut de Universitatea Craiova

Publicat: 7 septembrie 2025, 20:55

Comentarii
Mirel Rădoi cedează un jucător la o rivală din Liga 1. Anunțul făcut de Universitatea Craiova

Profimedia

Mirel Rădoi cedează un jucător la o rivală din Liga 1. David Barbu a fost împrumutat de Universitatea Craiova la UTA, până la finalul acestui sezon. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocașul de 19 ani a fost crescut în academia Universității Craiova, fiind promovat la echipa mare în iarna lui 2024. 

Mirel Rădoi cedează un jucător la o rivală din Liga 1. David Barbu, împrumutat la UTA 

„OFICIAL | David Barbu va evolua la UTA Arad, sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon competițional.  

Mult succes, David!”, a anunțat Universitatea Craiova, pe Facebook. 

David Barbu este cotat de site-urile de specialitate la suma de 250.000 de euro. În acest sezon, tânărul jucător a bifat doar patru partide la Universitatea Craiova, cu FC Argeș, CFR Cluj, Petrolul și Botoșani, în campionat. 

Reclamă
Reclamă

În stagiunea precedentă la Universitatea Craiova, David Barbu a bifat 16 meciuri, în toate competițiile. El a reușit să marcheze și un gol, în duelul de play-off din ultima etapă cu Dinamo. Totodată, Barbu a oferit și o pasă decisivă în partida cu Buzău din sezonul regular. 

David Barbu a participat alături de România U19 și la EURO 2025. Tânărul mijlocaș a fost titular în două dintre meciurile „tricolorilor”, cu Spania U19 și cu Danemarca U19, intrând în repriza secundă în partidele cu Muntenegru U19 și cu Olanda U19. 

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR şi POT au fost respinse în plenul ParlamentuluiCele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR şi POT au fost respinse în plenul Parlamentului
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Unde se ducea Cristi, tânărul de 21 de ani mort în accidentul de la Budeasa. Rudele şi prietenii, în şoc
Observator
Unde se ducea Cristi, tânărul de 21 de ani mort în accidentul de la Budeasa. Rudele şi prietenii, în şoc
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
Fanatik.ro
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
23:40
Preliminariile CM 2026. Spania și Belgia, performele serii! Toate rezultatele zilei
23:38
LIVE TEXTJannik Sinner – Carlos Alcaraz se joacă ACUM. Finală „de foc” la US Open 2025. Ibericul a câștigat setul 3
23:27
Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Fotbalistul va fi împrumutat a doua oară
23:08
„Scut” în jurul „tricolorilor”, înaintea meciului cu Cipru: „Nu au datorii după un meci amical”
22:45
VIDEO„Tiki taka”, dusă la alt nivel de naționala Spaniei! Gol încântător în meciul contra Turciei
22:36
FotoCum au reacționat fanii americani când Donald Trump și-a făcut apariția la finala Sinner – Alcaraz
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 3 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 4 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 5 Tricolorul “distrus” de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: “N-am văzut în viaţa mea aşa ceva” 6 Preliminarii World Cup 2026. Austria – Cipru 1-0. Bosnia a defilat în San Marino. Cum arată clasamentul în grupa României
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut