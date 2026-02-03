Gabriela Ruse, eliminată în primul tur de la Transylvania Open. Eșec în trei seturi pentru româncă - Antena Sport

Gabriela Ruse a fost învinsă de elveţianca Rebeka Masarova, cu 6-1, 4-6, 6-2, marţi, în prima rundă a turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca.

Ruse (28 ani, 72 WTA) s-a înclinat după mai bine de două ore de joc (2 h 05 min).

Gabriela Ruse, eliminată de la Transylvania Open în primul tur

Masarova (26 ani, 114 WTA) şi-a luat revanşa, după ce a fost învinsă de Ruse cu 6-1, 6-4, în 2023, chiar în semifinale la Cluj-Napoca.

Gabriela Ruse rămâne în cursă la dublu, probă în care este calificată în sferturi, alături de Jaqueline Cristian.

Sorana Cîrstea, în turul doi la Transylvania Open

Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 3, s-a calificat în turul doi al turneului Transylvania Open. Sorana, locul 36 WTA, a trecut de sportiva din uzbekistan Kamilla Rahimova, scor 6-4, 6-4.