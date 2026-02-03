Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gabriela Ruse, eliminată în primul tur de la Transylvania Open. Eșec în trei seturi pentru româncă - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Gabriela Ruse, eliminată în primul tur de la Transylvania Open. Eșec în trei seturi pentru româncă

Gabriela Ruse, eliminată în primul tur de la Transylvania Open. Eșec în trei seturi pentru româncă

Viviana Moraru Publicat: 3 februarie 2026, 18:40

Comentarii
Gabriela Ruse, eliminată în primul tur de la Transylvania Open. Eșec în trei seturi pentru româncă

Gabriela Ruse, la Transylvania Open/ Profimedia

Gabriela Ruse a fost învinsă de elveţianca Rebeka Masarova, cu 6-1, 4-6, 6-2, marţi, în prima rundă a turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ruse (28 ani, 72 WTA) s-a înclinat după mai bine de două ore de joc (2 h 05 min). 

Gabriela Ruse, eliminată de la Transylvania Open în primul tur

Masarova (26 ani, 114 WTA) şi-a luat revanşa, după ce a fost învinsă de Ruse cu 6-1, 6-4, în 2023, chiar în semifinale la Cluj-Napoca. 

Gabriela Ruse rămâne în cursă la dublu, probă în care este calificată în sferturi, alături de Jaqueline Cristian. 

Sorana Cîrstea, în turul doi la Transylvania Open 

Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 3, s-a calificat în turul doi al turneului Transylvania Open. Sorana, locul 36 WTA, a trecut de sportiva din uzbekistan Kamilla Rahimova, scor 6-4, 6-4. 

Reclamă
Reclamă

Meciul a durat o oră şi 40 de minute. În turul doi, Cîrstea va evolua cu sportiva cehă Tamara Zidansek, locul 153 WTA. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce conţin de fapt pungile cu pufuleţi. Rezultate îngrijorătoare la analizele de laborator
Observator
Ce conţin de fapt pungile cu pufuleţi. Rezultate îngrijorătoare la analizele de laborator
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei
Fanatik.ro
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei
21:30
Cristiano Bergodi îşi face planuri de play-off: “Am făcut un pas foarte important”
21:18
LIVE TEXTHermannstadt – Rapid 0-1. Dorinel Munteanu schimbă portarul la pauză
21:12
Bogdan Andone, discurs fără precedent după U Cluj – FC Argeș 3-1. Acuzații grave: „Suntem doriți în play-out”
20:51
Din Turcia, în Liga 1! Transfer important în fotbalul românesc
20:38
VideoJurnal Antena Sport | FCSB mută politic
20:36
VideoJurnal Antena Sport | Banca de rezervă la națională
Vezi toate știrile
1 A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Karim Benzema a semnat! 3 Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer 4 Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România 5 Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” 6 Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”