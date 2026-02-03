Când va fi gata noul San Siro. Anunț uriaș pentru Interul lui Cristi Chivu - Antena Sport

Giuseppe Marotta, preşedintele clubului Inter Milano, al cărui antrenor este Cristian Chivu, speră că noul San Siro va fi gata în 2030 şi insistă că fotbalul italian trebuie să fie “sustenabil” şi să se orienteze către jucători tineri, aşa cum procedează Chelsea şi Arsenal.
Marotta a vorbit despre planurile clubului pentru un nou stadion în ultimul său interviu acordat pentru DAZN.
Noul San Siro ar putea fi gata în 2030
“În sfârşit, noi am deschis o cale care ne va duce departe. Nu este uşor să acţionezi în Italia, unde birocraţia este adesea un obstacol. Am pornit pe această nouă cale cu entuziasm şi vom avea o casă nouă. A fost foarte greu să cumpărăm San Siro, dar datorită tenacităţii lui Ralph şi a lui Scaroni, am atins obiectivul. Va fi un stadion modern care va răspunde în primul rând nevoilor de siguranţă şi ospitalitate“, a declarat Marotta.
Noua arenă va fi construită lângă stadionul existent, care va fi demolat în cea mai mare parte.
Inter şi AC Milan speră că noul stadion va fi gata cu doi ani înainte de Euro 2032, pe care Italia îl va organiza împreună cu Turcia.
“Vrem să fie gata în 2030 şi sper că vom reuşi”, a confirmat Marotta. “Nu spun că este un vis, dar drumul birocratic este chinuitor. În acelaşi timp, cred că Italia trebuie să fie reprezentată de Milano, iar politica naţională trebuie să se asigure că meciurile importante se vor juca pe noul stadion”, a adăugat el.
Noul stadion le va permite nerazzurri-lor şi rossoneri-lor să elimine decalajul financiar faţă de unele dintre cele mai bogate cluburi din Europa.
“Câştigăm 80 de milioane de euro pe sezon, la fel ca Milan. Real Madrid şi Barcelona ajung la sume între 250 şi 300 de milioane de euro. Obiectivul lui Real este să treacă de 500 de milioane de euro. Putem mai mult decât dubla veniturile din zilele de meci, inclusiv prin activităţile desfăşurate în timpul săptămânii”, a remarcat Marotta.
El a fost întrebat dacă infrastructura învechită din Italia împiedică dezvoltarea unor tinere talente, precum Lamine Yamal în Spania.
“Cu siguranţă da. Când noi am făcut o evaluare obiectivă a stadioanelor europene, nu am vorbit despre centre de antrenament, care ne lipsesc în Italia”, a răspuns preşedintele lui Inter.
