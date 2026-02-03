Când va fi gata noul San Siro. Anunț uriaș pentru Interul lui Cristi Chivu - Antena Sport

Cristi Chivu, pe San Siro, la un meci al lui Inter/ Profimedia

Giuseppe Marotta, preşedintele clubului Inter Milano, al cărui antrenor este Cristian Chivu, speră că noul San Siro va fi gata în 2030 şi insistă că fotbalul italian trebuie să fie “sustenabil” şi să se orienteze către jucători tineri, aşa cum procedează Chelsea şi Arsenal.

Marotta a vorbit despre planurile clubului pentru un nou stadion în ultimul său interviu acordat pentru DAZN.

Noul San Siro ar putea fi gata în 2030

“În sfârşit, noi am deschis o cale care ne va duce departe. Nu este uşor să acţionezi în Italia, unde birocraţia este adesea un obstacol. Am pornit pe această nouă cale cu entuziasm şi vom avea o casă nouă. A fost foarte greu să cumpărăm San Siro, dar datorită tenacităţii lui Ralph şi a lui Scaroni, am atins obiectivul. Va fi un stadion modern care va răspunde în primul rând nevoilor de siguranţă şi ospitalitate“, a declarat Marotta.

Noua arenă va fi construită lângă stadionul existent, care va fi demolat în cea mai mare parte.

Inter şi AC Milan speră că noul stadion va fi gata cu doi ani înainte de Euro 2032, pe care Italia îl va organiza împreună cu Turcia.