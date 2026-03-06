Florin Manea îl face praf pe Daniel Pancu: "N-a avut niciodată coloană vertebrală. Cum bate vântul... " - Antena Sport

Scandal între doi mari rapidişti. Florin Manea face câteva dezvăluiri uluitoare despre Daniel Pancu, despre care spune că ar avea o problemă de caracter. Impresarul susţine că Pancu îi dădea telefoane lui Deac să-l ajute să ajungă antrenor la CFR, apoi l-a dat afară pe jucător!

“Pancu a avut întotdeauna coloana asta vertebrală puternică… i-o spun în față, nu a avut-o niciodată! Cum bate vântul… La Rapid pe mine m-a luat în brațe, m-a pupat și mi-a zis: ‘Mulțumesc. Mâine mă duc la Angelescu, cinci ani îți fac contract’. Și a doua zi m-am dus și avea mesaj că <<dacă mai rămâne Manea, eu nu mai stau>>.

Am auzit că… din ce am auzit eu, acum poate greșesc, că vorbea cu Deac ca să ajungă la CFR. Și când a ajuns la CFR l-au dat afară pe Deac. Dar sper, uite, sper pentru el să-i meargă bine”, a spus Florin Manea pentru iamsport.ro.

În cantonamentul de iarnă, Deac a fost lăsat acasă de Pancu. Cel care a reuşit să-l “salveze” pe Deac de o eventuală plecare din Ardeal a fost chiar patronul Ioan Varga, care a decis ca fotbalistul să rămână în lotul CFR-ului.