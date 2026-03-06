Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Manea îl face praf pe Daniel Pancu: "N-a avut niciodată coloană vertebrală. Cum bate vântul... " - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Florin Manea îl face praf pe Daniel Pancu: “N-a avut niciodată coloană vertebrală. Cum bate vântul… “

Florin Manea îl face praf pe Daniel Pancu: “N-a avut niciodată coloană vertebrală. Cum bate vântul… “

Radu Constantin Publicat: 6 martie 2026, 20:43

Comentarii
Florin Manea îl face praf pe Daniel Pancu: N-a avut niciodată coloană vertebrală. Cum bate vântul…

Scandal între doi mari rapidişti. Florin Manea face câteva dezvăluiri uluitoare despre Daniel Pancu, despre care spune că ar avea o problemă de caracter. Impresarul susţine că Pancu îi dădea telefoane lui Deac să-l ajute să ajungă antrenor la CFR, apoi l-a dat afară pe jucător!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Pancu a avut întotdeauna coloana asta vertebrală puternică… i-o spun în față, nu a avut-o niciodată! Cum bate vântul… La Rapid pe mine m-a luat în brațe, m-a pupat și mi-a zis: ‘Mulțumesc. Mâine mă duc la Angelescu, cinci ani îți fac contract’. Și a doua zi m-am dus și avea mesaj că <<dacă mai rămâne Manea, eu nu mai stau>>.

Am auzit că… din ce am auzit eu, acum poate greșesc, că vorbea cu Deac ca să ajungă la CFR. Și când a ajuns la CFR l-au dat afară pe Deac. Dar sper, uite, sper pentru el să-i meargă bine”, a spus Florin Manea pentru iamsport.ro.

În cantonamentul de iarnă, Deac a fost lăsat acasă de Pancu. Cel care a reuşit să-l “salveze” pe Deac de o eventuală plecare din Ardeal a fost chiar patronul Ioan Varga, care a decis ca fotbalistul să rămână în lotul CFR-ului.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Observator
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
„Lista rușinii” pentru datornicii primăriilor. Chiar și restanțe mici la plata taxelor locale îți asigură un loc la „stâlpul infamiei””
Fanatik.ro
„Lista rușinii” pentru datornicii primăriilor. Chiar și restanțe mici la plata taxelor locale îți asigură un loc la „stâlpul infamiei””
20:44
VideoJurnal Antena Sport | Doar Europa contează
20:42
VideoJurnal Antena Sport | Sus paharul!
20:40
Șeful din Formula 1 “le-a bătut obrazul” lui Max Verstappen și Lewis Hamilton: “E greșit”
20:39
VideoJurnal Antena Sport | Totul va fi bine
20:37
VideoJurnal Antena Sport | Asalt final la titlu
20:24
Inițiativă interesantă în Spania! Ce decizie au luat oficialii Federației. Real Madrid s-a împotrivit
Vezi toate știrile
1 Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion 2 Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! 3 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 4 Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina 5 FotoMarius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani 6 FotoCelebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”