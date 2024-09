Mihai Rotaru, "săgeţi" către Edi Iordănescu: "Poate de asta nu l-a chemat pe Mitriţă la niciun meci" - Antena Sport

Mihai Rotaru a trimis „săgeţi” către Edi Iordănescu. Patronul Universităţii Craiova a catalogat drept normală convocarea lui Mitriţă la naţională.

Dacă în timpul în care Edi Iordănescu era selecţioner Alex Mitriţă nu a fost convocat, Lucescu a decis să îl cheme la lot pentru dubla cu Kosovo şi Lituania.

Mihai Rotaru, „săgeţi” către Edi Iordănescu: „Poate de asta nu l-a chemat pe Mitriţă la niciun meci”

„Mitriță e un jucător care ar fi trebuit să fie și la EURO.

Mitriță este un jucător care a fost pus la zid că e individualist, dar nu este așa. Poate să fie un motiv pentru Edi că nu i-a plăcut fața lui Mitriță, e ceva natural. Poate de-asta nu l-a chemat la niciun meci.

Echipa națională arată bine. Noi am câștigat cu Elveția, cu Ucraina, dar trebuie să recunoaștem că am avut noroc. Acum, în Kosovo, nu am mai avut noroc că am câștigat, am arătat diferit cu aceeași echipă națională”, a spus Mihai Rotaru la digisport.ro.