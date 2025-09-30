Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: "Poate că a semnat cu altcineva" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: "Poate că a semnat cu altcineva"

Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: "Poate că a semnat cu altcineva"

Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva”

Publicat: 30 septembrie 2025, 8:47

Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: Poate că a semnat cu altcineva

Mihai Stoica, la un antrenament - Sport Pictures

Mihai Stoica a vorbit despre situaţia lui Malcom Edjouma, jucătorul de 28 de ani de la FCSB care ajunsese pe lista neagră a lui Gigi Becali. Totuşi, desele probleme de lot l-au făcut pe patron să îl folosească în opt meciuri ale acestui sezon.

Mijlocaşul cotat la 800.000 de euro are contract cu FCSB până la 31 decembrie, astfel că el poate deja negocia cu alte cluburi iminenta despărţire de echipa lui Becali.

Malcom Edjouma poate pleca gratis de la FCSB

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, susţine că l-ar sfătui pe Gigi Becali să îi prelungească înţelegerea mijlocaşului cu un gol marcat în cele 312 minute adunate în această stagiune. Pe de altă parte, există posibilitatea ca Malcom să se fi înţeles deja cu o altă echipă.

“Poate că a semnat cu altcineva, cine știe. Nu l-am întrebat. Dacă a semnat cu altcineva nu sunt șanse să prelungească. FCSB nu i-a făcut nicio propunere. Dacă întreabă patronul, recomandarea mea ar fi să prelungim”, a spus Mihai Stoica, conform primasport.ro.

CFR este echipa de care Malcom Edjouma a fost aproape în această vară! Becali chiar anunţase că jucătorul va ajunge în Gruia pentru 100.000 de euro, dar totul a picat până la urmă.

