Mihai Stoica a anunţat un nou jucător la FCSB: "Luni semnează!" Avertisment pentru mai mulţi fotbalişti: "Se vede urât şi vine telefonul" - Antena Sport

Mihai Stoica a anunţat că Andrei Dăncuşi va semna un contract cu FCSB

Mihai Stoica a anunţat un nou jucător la FCSB. Campioana României i-a pregătit un contract unuia dintre puştii care au mers cu prima echipă în cantonamentul din Antalya.

Andrei Dăncuş are 16 ani şi joacă pe postul de fundaş central şi chiar a debutat pentru echipa mare în amicalul cu Dinamo Kiev. Oficialul de la FCSB a spus că luni, Andrei Dăncuş va semna primul său contract de profesionist. Andrei este fiul fostului fotbalist Emil Dăncuş, care a jucat în prima ligă la FC Argeş şi Gloria Bistriţa.

Mihai Stoica a anunţat că Andrei Dăncuşi va semna un contract cu FCSB

„Dăncuş, ca să îţi dai seama. Luni va deveni profesionist. Semnează contractul. Împlineşte 16 ani, iar cu ocazia asta, semnează şi primul contract de profesionist. Dar e un copil. E fundaş central„, a spus Mihai Stoica la primasport.ro.

Mihai Stoica a anunţat că Alexandru Musi a cerut să plece de la FCSB

Mihai Stoica a mai dezvăluit că Alexandru Musi, unul dintre jucătorii U21 de la FCSB, i-a cerut să plece pentru a juca mai mult. Concurenţa a devenit şi mai mare după ce Gigi Becali a anunţat că Mihai Toma, un jucător de 17 ani, va juca titular la FCSB.

„Fac ceva ce nu fac de obiciei, că discuţiile cu fotbaliştii sunt particulare. Cât timp Musi m-a întrebat de câteva ori, mi-a zis că ar vrea să plece, să joace, deja pierde, pierde. Trebuie să ceară mai mult de la el, să interpreteze ambele faze bine, să se şi apere. Trebuie să facă ceva ce şi Gigi a spus.

Gigi are o mare problemă, nu vrea să vadă un jucător care pierde mingea, iar tuturor jucătorilor tineri, care au minte să asculte, le-am spus că dacă ai pierdut mingea o dată, de două ori, atunci joacă în siguranţă să nu o pierzi şi a treia oară, că se vede urât şi vine telefonul. E o chestie logică! Când ai mingea, nu mai ai probleme„, a mai spus Mihai Stoica pentru sursa mai sus citată.

900 de mii de euro este cota de piaţă a lui Alexandru Musi

Ofertă de 10 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea

Gigi Becali a anunţat că a primit o ofertă de 10 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea. Patronul de la FCSB a refuzat şi a cerut că vrea 25 de milioane de euro. Gigi Becali a spus că oferta pentru Daniel Bîrligea a fost de la o echipă din zona arabă. Bîrligea are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro.

„Astăzi am avut o ofertă pe Bîrligea. 10 milioane din Arabia. Nici nu ştiu care. Din Emirate. Eu am spus în felul următor, spune-i că vreau 25, dar spune-i că ştii un secret, are clauză 15. Nu accept 10, vreau 25, dar are cheia, are clauză 15, spune-i că ştii tu secretul. Când dă cineva 15 milioane pe tine, îţi dă şi 2 milioane salariu. Cariera înseamnă bani. Ce trofee, banii contează. Stai să vedem, că poate plăteşte clauza. Să intre la mine banii şi adio toate.„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

